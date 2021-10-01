Üye Girişi
Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret

01.10.2021 17:06
Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 13 yıl aradan sonra yeniden mahalle vasfına kavuşarak Bandırma'nın 55 nci mahallesi olan Karaçalılık, Başkan Yücel Yılmaz'ı ağırladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 13 yıl aradan sonra yeniden mahalle vasfına kavuşarak Bandırma'nın 55 nci mahallesi olan Karaçalılık, Başkan Yücel Yılmaz'ı ağırladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 13 yıl aradan sonra yeniden mahalle statüsüne kavuşarak Bandırma'nın 55 nci mahallesi olan Karaçalılık'ı ziyaret etti. Cuma namazını Karaçalılık Camii'nde kılan Başkan Yılmaz'a daha sonra çerkez yemeklerinden oluşan ikramlarda bulunuldu. Başkan Yılmaz, 13 yıl aradan sonra mahalle statüsüne kavuşan Karaçalılık Mahallesi sakinlerini tebrik ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak mahalleye gereken tüm hizmetlerin verilmeye başlandığını ve yenilerine de başlanacağını ifade etti. Yapılan kısa konuşmaların ardından Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cemal Öztaylan ve Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan'a günün anısına kalpak hediye edildi.

Başkan Yılmaz daha sonra Bandırma Ticaret Borsası'na giderek Borsa Başkanı Halit Sezgin ve yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Borsa'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz programına Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basketbol turnuvası ile devam etti.

Başkan Yılmaz'ın beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cemal Öztaylan, Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Ak Partili Meclis Üyeleri, yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. - BALIKESİR

Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret
Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret
Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret
Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret
Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret
Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret

Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Bandırma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı 17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı Kaynana, gelinine 17:50 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin 17:41 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak 17:12 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı 16:27 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi

Son Dakika Haberleri
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:24 Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
17:04 Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
16:49 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi
16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim         
18:05
İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı         
17:51
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi         
17:39
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı         
16:24
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 18:12:05. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement