Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu\'da Muhtarlarla Buluştu

Politika

Turgutlu'da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde artık herkese eşit hizmet anlayışı var. Manisa Büyükşehir Belediyesinde artık adalet var, ulaşılabilirlik var. Her şeyden önce herkesin sözünü dinleyen, aynı masada buluşan, ortak aklı oluşturan bir anlayışı var" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Turgutlu'da muhtarlarla bir araya geldi. Orta Park'ta düzenlenen muhtarlar buluşmasına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel ve ilçede hizmet veren odaların başkanları da katıldı. Seçim sürecinde her hafta bir ilçe ziyareti yapacaklarının sözünü verdiklerini ve bunu Turgutlu ilçesiyle sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Benim konuşmamdan daha çok ben sizlerin konuşmasını istiyorum. Çünkü siz bulunduğunuz mahallenin, köyün temsilcilerisiniz. Burada sorunları net bir şekilde bize aktarmalısınız ki biz sorunları hep birlikte, elbirliğiyle çözelim. Biz, 31 Mart'ta bir başarı elde ettik, halkın teveccühünü kazandık ve çok ciddi bir oyla kazandık. Ama bu oylar emanet olarak, hizmet edilsin diye verildi. Biz bu emaneti baş tacı yapacağız ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin her bir kuruşuna sahip çıkacağız. Bizden önceki yönetimin Manisa'ya hizmetleri olmuştur. Manisa'da taş üstüne kim taş koyduysa Allah ondan bin defa razı olsun. Bizden önceki yönetimin bir yoğurt yiyiş şekli vardı. Bizim yoğurt yiyiş şeklimiz onlardan biraz farklı ve geçtiğimiz 3 buçuk ayda da bunu icraat olarak da halkımıza sunmaya çalıştık" dedi.

"Her delikli kuruşun hesabını 1,5 milyon kişiye vereceğim"

Bundan böyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde eşitlik ve eşit hizmet anlayışı olduğuna vurgu yapan Başkan Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde artık herkese eşit hizmet, adalet, ulaşılabilirlik var. Her şeyden önce herkesin sözünü dinleyen, aynı masada buluşan, ortak aklı oluşturan bir anlayışı var. Biz, Manisa Büyükşehir Belediyesinin her kuruşuna sahip çıkarız. Çünkü orada 1,5 milyon kişinin, Selendi'nin, Demirci'nin, Soma'nın dağ köyünde yalın ayak dolaşan çocuğun vebali ve hakkı var. Bu anlayış bizde asla ve asla değişmeyecek. Beş yıllık sürede Allah izin verirse her zaman için birlikteyiz. Aklınızda en ufak bir şüphe olursa, buyurun gelin. Her delikli kuruşun hesabını ben hem Turgutlu'ya hem Manisa'daki 1,5 milyon kişiye vereceğim" dedi.

"Rantın değil, halkın yanında olan yönetim anlayışı"

Manisa Büyükşehir Belediyesinde şirket yöneten zihniyet anlayışına son verdiklerinin altını çizen Başkan Zeyrek, "Yakın zamanda Halk Market projesini hayata geçireceğiz. Halk Market, seyyar bir şekilde olacak. İlçelerimizi, köylerimizi tek tek dolaşacak. Kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri en uygun ve en sağlıklı şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla yapılacak. Biz artık sosyal belediyeciliğin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve halkın hizmet etmek için bana emanet ettiği parayı halkımıza nasıl kavuşturduğunu gösterebilmek için daha birçok projemizle vatandaşımızla buluşacağız. Buradaki ana konu, belediye şirket değildir. Bizden önceki yönetim belediyeyi şirket gibi yönetiyordu. Bindiğiniz arabadan, içtiğiniz suya kadar, vefat eden cenazenizi bir yere taşımaya kadar her şeyden para kazanmayı düşünen bir zihniyet anlayışı vardı. Buna son verdik. Artık rantın değil, halkın yanında olan, halkının her kuruşuna sahip çıkan ve bunu halkı için harcayan bir yönetim anlayışını ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Başkan Akın: "Artık bahanemiz kalmadı"

Başkan Zeyrek'in ardından konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Akın, "Halkımız, bu seçimlerde de bizi yetkilendirdi. Büyükşehir Belediyesi'nde Ferdi Başkanımızı, Turgutlu'da beni tekrar belediye başkanı seçti. Meclisimizde de yeterli çoğunluğu verdi. Artık temel sorunlarımızı gidermek için bir bahanemiz kalmadı. Artık gece-gündüz çalışarak, Turgutlu'nun sorunlarını en hızlı şekilde gidereceğiz. Bize inanan, bize güvenen hiçbir yurttaşımızı mahcup ve mağdur etmeyeceğiz. Ülkemizin ekonomik darboğaza rağmen biz, durmadan, yorulmadan, bahane üretmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayma: "Sorunları birlikte çözeceğiz"

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ise, "Turgutlu hepimizin. 15 yıl Milliyetçi Hareket Partisi ondan önce de AK Parti süreci vardı. Ancak Turgutlu'nun temel sorunları, bir türlü çözülemedi. Belediye Başkanlarımız, bu sorunları çözmek için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Bugünden yarına olmayacak biliyoruz ama görev süreleri içinde Turgutlu'muzu hak ettiği seviyeye çıkaracaklarına inanıyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarların sorunları ve talepleri dinlendi.

Esnafları ziyaret etti, hayırlı işler diledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Turgutlulu esnafları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma eşlik etti. Başkan Zeyrek ve Başkan Akın, esnaflara hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulundu. Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini ileten esnaflar aynı zamanda taleplerini de dile getirdi. Başkan Zeyrek ve Başkan Akın daha sonra geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Hayal Pastanesi sahibi Süleyman Şahbaz'ı ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Zeyrek ve Başkan Akın, hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulundu. - MANİSA