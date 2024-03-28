Başkan Zolan, Babadağ'da hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Zolan, Babadağ'da hemşehrileriyle buluştu

Başkan Zolan, Babadağ\'da hemşehrileriyle buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Babadağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hizmetlerini anlattı ve Denizli'ye hizmetkar olmanın mutluluğunu dile getirdi.

28.03.2024 12:56  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Babadağ ilçesinde hemşehrileriyle kucaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'ye hizmetkar olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Babadağ'ın güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Babadağ'da vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan'a önceki dönem AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, AK Parti Babadağ İlçe Başkanı Fatih Kocakurt, Cumhur İttifakı Babadağ Belediye Başkan Adayı Murat Kumral ve beraberindekiler eşlik etti.

İlk olarak Babadağ ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Başkan Zolan, vatandaşların dertlerini dinleyip bir süre sohbet etti. Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra Babadağ ilçesinin Kelleci, Mollaahmet, Bekirler ve Yeniköy mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Gittiği her mahallede sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Zolan, "Hoş sohbetleri ile gönüllerini bizlere açan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere samimiyetini, muhabbetini, coşkusunu gösteren hemşehrilerimden Allah razı olsun. Sizlere, Denizli'mize hizmetkar olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"Gece gündüz gayret ediyoruz"

Büyükşehir ile birlikte Babadağ ilçesinde birçok hizmet gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Denizli merkezde ne varsa ilçelerimizde de olacak' dedik. Çok şükür sözlerimizi bir bir yerine getirerek yolumuza devam ediyoruz. Cenaze hizmetlerinden itfaiye hizmetlerine, evde bakım ve sağlıktan altyapı ve üstyapıya vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz gayret ediyoruz. İnşallah Babadağ'ın güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Biz hizmet etmeye, sizlere hizmetkar olmak için yola çıktık. Ele ele verirsek gönül gönüle verirsek aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur inşallah" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Osman Zolan, Denizli, Babadağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Zolan, Babadağ'da hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:14 AK Parti yönetimindeki Bursa’nın CHP’ye geçeceği iddiası AK Parti yönetimindeki Bursa'nın CHP'ye geçeceği iddiası
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
13:48 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu’nun kuaförünü dolandırdığı iddiası Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu'nun kuaförünü dolandırdığı iddiası
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’e karşı şikayetinden vazgeçti Dilan Polat, Nez Demir'e karşı şikayetinden vazgeçti
13:40 Yangında bulunan cesetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Yangında bulunan cesetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
13:14 Simpsonlar yine mi bildi Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
12:43 Ronaldo’nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım Ronaldo'nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım
12:13 Dilan Polat’ın kayınvalidesi ’’bir milyoncu’’ oldu Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:00 Parkta çocuğuyla ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyla ilgilenirken altınlarını çaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 14:38:48. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Zolan, Babadağ'da hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement