Başkan Zolan, Babadağ\'da hemşehrileriyle buluştu

Politika

Denizli'nin Babadağ ilçesinde hemşehrileriyle kucaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'ye hizmetkar olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Babadağ'ın güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Babadağ'da vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan'a önceki dönem AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, AK Parti Babadağ İlçe Başkanı Fatih Kocakurt, Cumhur İttifakı Babadağ Belediye Başkan Adayı Murat Kumral ve beraberindekiler eşlik etti.

İlk olarak Babadağ ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Başkan Zolan, vatandaşların dertlerini dinleyip bir süre sohbet etti. Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra Babadağ ilçesinin Kelleci, Mollaahmet, Bekirler ve Yeniköy mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Gittiği her mahallede sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Zolan, "Hoş sohbetleri ile gönüllerini bizlere açan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere samimiyetini, muhabbetini, coşkusunu gösteren hemşehrilerimden Allah razı olsun. Sizlere, Denizli'mize hizmetkar olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"Gece gündüz gayret ediyoruz"

Büyükşehir ile birlikte Babadağ ilçesinde birçok hizmet gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Denizli merkezde ne varsa ilçelerimizde de olacak' dedik. Çok şükür sözlerimizi bir bir yerine getirerek yolumuza devam ediyoruz. Cenaze hizmetlerinden itfaiye hizmetlerine, evde bakım ve sağlıktan altyapı ve üstyapıya vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz gayret ediyoruz. İnşallah Babadağ'ın güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Biz hizmet etmeye, sizlere hizmetkar olmak için yola çıktık. Ele ele verirsek gönül gönüle verirsek aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur inşallah" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ