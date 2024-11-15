Başkanlık Konutu Spor Tesisi İçin Yıkılacak - Son Dakika
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Politika

Başkanlık Konutu Spor Tesisi İçin Yıkılacak

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklar için yapacağı spor tesisi amacıyla başkanlık konutunu yıkma kararı aldığını açıkladı. Yeni tesis, yarı olimpik havuz ve antrenman alanları ile donatılacak.

15.11.2024 10:31  Güncelleme: 10:38
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Başkanlık konutunu yıkıp çocuklar için spor tesisi yapıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklar ve gençlere sözünü verdiği spor tesisini yapmak için ilçe merkezindeki başkanlık konutunu yıkma kararı aldı

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklar ve gençlere sözünü verdiği içerisinde yarı olimpik havuzun da bulunduğu spor tesisini yapmak için oturduğu başkanlık konutunu yıkma kararı aldı. 2005 yılı içerisinde yıkımına başlanacak konutun yerine çocukların gençlerin ve kadınların faydalanacağı 2100 metrekarelik spor tesisi inşa edilecek.

Yıldırım ilçesinin merkezinde Belediye ve Kaymakamlık binalarının ortasında bulunan Başkanlık konutunun yerine yapılacak Şükraniye Spor Tesisi'nin kapalı alanı 1396 metrekare, toplam alanı ise 2100 metrekare olacak. Tesiste (25 m x 12,5 m) ebatlarında yarı olimpik yüzme havuzu ile 370 metrekarelik jimnastik salonu, çocuk sporcular için antrenman alanları soyunma odaları, tuvaletler kafeterya ve idari ofisler bulunacak.

Bir önceki dönemde Yıldırım ilçesine 20'nin üzerinde spor tesisi kazandırdıklarını belirten Oktay Yılmaz, "Bu dönemde kent merkezinde 100 bin insanın yürüyebileceği, ulaşma mesafesinde kent merkezimizin, belediyemizin ve kaymakamlığımızın olduğu bölgede bir spor alanına ihtiyacımız vardı. Bunu kentsel dönüşüm projelerimizden elde etmek istedik ancak, burada sürecin biraz uzadığını gördük. Hızlı bir çözüm üretmek adına kendi başkanlık konutumuzun olduğu yeri yıkarak kapalı spor merkezi haline dönüştürme kararına vardık" dedi.

Yeni yapılacak spor tesisinden binlerce çocuk ve gencin faydalanacağını aktaran Yılmaz, "Yürüme mesafesinde 5 okulumuz var. Metroyla rahatlıkla ulaşılan bir nokta. Yıldırım'ın merkezi. Burada binlerce gencimize, kadınımıza hizmet verecek, yarı olimpik kapalı havuzu bulunan, kadın spor merkezi ve çocuklar için antrenman salonlarının olduğu bir kapalı spor tesisini kentimize kazandıracağız" dedi.

Yılmaz "Şükraniye Kapalı Spor Tesisimiz 1400 metrekarelik kapalı alana sahip, toplamda 2100 metrekarelik bir tesisimiz olacak. 2025'te inşallah bu projemize başlayacağız. Şu anda arkadaşlarımız proje çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan zemin etüdüne başladık. İnşallah 2025 içerisinde projenin fiili olarak imalatına başlayacağız" diye konuştu.

Başkanlık Konutu Spor Tesisi İçin Yıkılacak
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yıldırım, Belediye, Politika, Çocuk, Spor, Son Dakika

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