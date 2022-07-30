Güngör, dün gece FETÖ'den görevden uzaklaştırıldı. Kaymakam Güngör, 2018-2020 tarihleri arasında Bolu 'nun Göynük Kaymakamı olarak görev yaparken önce Diyarbakır 'ın Hazro ilçesine ardından da ataması iptal edilerek Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı. Aslen Van doğumlu olan Güngör, görevden uzaklaştırıldıktan hemen sonra Kozluk'tan ayrıldı. Kaymakam Eyüp Güngör'ün uzaklaştırılmasının ardından Kozluk ilçesine Sason Kaymakamlığının vekalet ettiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, Kozluk, Eyüp, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kozluk Kaymakamı Güngör, FETÖ'den görevden alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.