Batman\'ın Sason ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı İrfan Demir kazandı

Politika

Batman'ın Sason ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti Belediye Başkan adayı İrfan Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 8 bin 994 seçmenin bulunduğu ilçede kurulan 40 sandıkta 7 bin 581 seçmen oy kullandı. 489 oy geçersiz sayıldı, 7 bin 92 oy geçerli sayıldı. AK Parti Belediye Başkan adayı İrfan Demir 2 bin 322, Saadet Partisi adayı Cuma Uçar bin 980, Yeniden Refah Partisi adayı Mesut Baz bin 220, CHP adayı Sırrı Taşdemir bin 186, DEM Parti adayı Celal Alphan 194, HÜDA PAR adayı Burhan Bulgan 109, İYİ Parti adayı Ozan Kahraman 31, Demokrat Parti adayı Hasan Baran 14, BTP adayı Murat Can Denizli 13, Vatan Partisi adayı İhsan Coşkun 13, TKP adayı Cuma Yıldırım 7 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti'den yarışa katılan İrfan Demir, Sason'un yeni belediye başkanı oldu. - BATMAN