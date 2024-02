Batman\'ın Sason Kaymakamı, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

Politika

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, güvenlik korucuları tim komutanlarıyla bir araya geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde güvenlik korucuları tim komutanları ile kahvaltı programında bir araya gelen Kaymam Murat Mete, güvenlik korucularının yıllardan beri süre gelen terörle mücadele hikayelerine herkesin şahitlik ettiğini söyledi.

Atalardan kalan bu kutsal görevi büyük bir sorumluluk bilinci ile icra eden koruculara destek ve güvenlerinin tam olduğunu belirten Kaymakam Mete, "İlçemizin zorlu arazi şartlarına rağmen gece gündüz görevlerini sürdüren korucularımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda, güvenlik korucuları adına söz alan tim komutanlarından Ekrem Aktaş, güvenli korucularının jandarmanın emrinde kendilerine verilecek her türlü görevi icra etmek için daima hazır olduğunu belirterek, bu ülkenin her karış toprağı uğruna, milletin can ve mal güvenliğinin sağlanması için canlarını vermeye daima hazır olduğunu, devletin gücünü daima yanlarında his ettiklerini vurguladı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ali Arlı, İlçe Emniyet Amiri Baş komiser Mustafa Yavuzkan, karakol komutanları ve güvenlik korucuları tim komutanları katıldı. - BATMAN