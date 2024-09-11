Battalgazi Belediye Başkanı Ankara\'da kentsel dönüşüm ve inşa çalışmalarını hızlandıracak adımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Ankara'da yaptığı temaslarda kentsel dönüşüm, sanayi projeleri ve deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını hızlandıracak adımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçenin kalkınması ve yeniden inşası amacıyla Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Taşkın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve TOKİ Başkanlığı'nda bir dizi görüşmeler gerçekleştirerek, Battalgazi'nin modern ve planlı bir yapıya kavuşması adına projeler sundu ve istişarelerde bulundu.

İlk olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'i ziyaret eden Taşkın, Battalgazi'de hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projeleri hakkında detaylı istişarelerde bulundu. Başkan Taşkın, ilçenin modern ve planlı bir yapıya kavuşması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Caner Meydan ile de bir araya gelen Taşkın, Battalgazi'nin kalkınmasına yönelik projelerin sunumunu gerçekleştirdi. Taşkın, ilçenin sanayi ve teknolojik açıdan gelişmesine katkı sağlayacak adımların devam edeceğini belirtti. Başkan Taşkın, 6 Şubat depremlerinden sonra büyük hasar gören Battalgazi'nin yeniden inşası için yürütülen çalışmalar hakkında TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile görüşerek, deprem sonrası sürecin değerlendirmesini yaptı. Başkan Taşkın, TOKİ'nin özverili çalışmaları için Başkan Sungur'a ve tüm TOKİ ekibine teşekkürlerini iletti. - MALATYA