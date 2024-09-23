Battalgazi Belediye Başkanı, Deprem Sonrası İyileşme Sürecini Değerlendirdi

Politika

Belediyenin beş aylık çalışmalarını ve yeni projelerini anlatan Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, deprem sonrası toparlanma sürecinde iki yıl sabır isteyerek mahallelerde yürütülecek yıkım ve inşaat çalışmalarıyla birlikte sosyal hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyenin beş aylık hizmetlerinden ve gelecekte hayata geçirecekleri projelerden bahsetti. Göreve geldikleri beş aylık süreci değerlendiren Taşkın, önceliklerinin personel ve bütçe disiplinini sağlamak olduğunu ifade etti. "Bu iki unsuru kontrol altına almadan başarı mümkün değildir." diyen Taşkın, hem personel yönetiminde hem de mali disiplinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

Taşkın, Battalgazi'de yıkılan mahallelerin yeniden inşası için iki yıl sabır istediklerini ifade ederek, "Temizlik, fen işleri, park ve bahçe gibi temel alanlarda hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Ancak önceliğimiz, depremde yüzde yüz hasar almış mahallelerimizin yeniden ayağa kalkması" dedi. 2025 yılı itibarıyla semt ve köy konakları projelerine de hız vereceklerini belirten Taşkın, Gelinciktepe ve Hasırcılar mahallelerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. "2025 Haziran'da konaklarımız tamamlanmış olacak" dedi.

Kentsel dönüşüm ile ilgilide bilgiler aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Battalgazi Belediyesi olarak, kentsel dönüşüm projelerimizi özel bir çalışma olarak ele alıyoruz. Bazı mahallelerde imar çalışmaları gerçekleştirildi bu çalışmalar şehirdeki yapıların daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak. Bu bölgelerde, küçük arsaların ve gecekondu yapıların mevcut olduğu alanlarda sorunlar yaşıyoruz. İmar çalışmaları sonucu bazı arazilerin değer kaybetmesi, ortaklık anlaşmazlıklarına neden oluyor. İlk etapta Hanımının Çiftliği bölgesinde kentsel dönüşüm projesini 2025 yılı içerisinde başlatmayı hedefliyoruz. Devlet, arsaya bir değer biçiyor ve bu değer kapsamında yeni, sağlam evler inşa ediliyor. Eğer bu değeri kabul etmezseniz, mahkemeye gidebilir ve başka bir yerden ev alabilirsiniz. Ancak imara açtığınızda, küçük alanlarda anlaşmazlıklar çıkabiliyor ve hiçbir şey yapılamıyor. Hedefimiz, Battalgazi'yi daha yaşanabilir, güvenli ve modern bir şehir haline getirmek. Bu süreçte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projelerimizi şekillendireceğiz. Gelecekte, bu dönüşüm ile birlikte şehrimizdeki yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, orta hasarlı binalar için verilen güçlendirme ruhsatı süresinin 5 Temmuz 2024'te sona erdiğini hatırlatarak, bu tarihe kadar ruhsat almayan binaların ağır hasarlı statüsüne alınacağını ve yıkılacağını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı tespitler doğrultusunda ağır hasarlı binaların yıkıldığını ve hafif hasarlıların kullanılmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Taşkın, güçlendirme yapılmayan orta hasarlı binalar için de yıkım sürecinin başlayacağını söyledi. Bu noktada vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunan Taşkın, "Güvensiz binalarda oturmak büyük bir risktir. Vatandaşlarımızın süreci yakından takip etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, tarım arazileri üzerinde inşa edilen hobi bahçelerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bu tür yapıların yasal olmadığını ve vatandaşların bu organizasyonlara para yatırmamaları gerektiğini vurgulayan Taşkın, "Tarım arazisine konut yapmak doğru değildir. Seçimden sonra başlayan tüm yapıları mühürlüyoruz ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın kooperatif adı altında iş yapan yapılarla karşılaştıklarında dikkatli olmaları ve yatırım yapmamaları gerekiyor" dedi.

Başkan Taşkın, deprem sonrasında başlamış ve tamamlanmış olan yapıların mevcut durumu için bir şey yapılamayacağını ifade ederken, yeni başlayan tüm yasadışı yapıların durdurulduğunu ve hukuki süreçlerin başlatıldığını belirtti. Ayrıca, ruhsatlı yapıların müstesna olduğunu ekleyerek, belediyenin bu alandaki denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüreceğini vurguladı.

Başkan Taşkın, sadece Malatya değil, muhtemel Bingöl ve Tunceli depremlerinde de bu otelin kullanılabileceğini vurguladı. Bu otelin ayrıca sokakta kalan evsiz vatandaşlar için de kullanılacağını belirten Taşkın, "Havalar soğuduğunda sokakta kimseyi bırakmayacağız, hiçbir kardeşimiz soğuktan ölmeyecek. Belediyeler her meselede kar amacı güden kurumlar değildir, bazı durumlarda kar etmeyebiliriz ancak vatandaşlarımız bu hizmetlerden faydalanacak" diye konuştu. - MALATYA