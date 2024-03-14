Battalgazi Belediyesi Mart Ayı Birleşimi Gerçekleştirildi

Battalgazi Belediyesi Mart ayı 5'nci ve son birleşimini Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, toplantıda beş yılda göstermiş oldukları destek ve emeklerinden dolayı meclis üyelerine plaket verdi.
Battalgazi Belediyesi Mart ayı son birleşimini ve seçim öncesindeki son toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in ev sahipliğinde Battalgazi Belediyesi Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştiren toplantıda 2019-2024 döneminde görev yapmış Belediye Meclis üyelerine plaket verildi. Toplantı sonrasında iftar programı gerçekleştirildi.
"Battalgazi'miz Kendi Kaynağını Kendisi Üretecek"
Battalgazi'ye katkı sunacak 1 megawatt'lık Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi hakkında meclis üyelerine bilgi veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder İller Bankası ile sözleşme imzalandığını ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte Battalgazi, enerji ihtiyacının hepsini kendisi karşılayacak hale gelecek. Zaten toplamda almış olduğumuz 5 megawatt idi; 2 megawatt'ını şu an faaliyete geçirmiş olduk. Bu GES ile birlikte ciddi bir gelir kaynağı kazandırılmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Belediyeler gelir kaynaklarını kendileri oluşturmalı' diyor; inşallah Battalgazi'miz de kendi kaynağını kendisi üretecek. Hem kentsel dönüşüm noktasında hem sosyal konut noktasında hem de enerji noktasında altyapı buna hazır bir vaziyette. Battalgazi'mize hayırlı, uğurlu olsun. Güzel hizmetler gerçekleştirdik. Bu hizmetleri yaparken tüm çalışmalara samimiyetle destek veren, bizlerin yanında olan kıymetli meclis üyelerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
Toplantıda konuşan Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ise, "Bizler sizlerden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Meclis üyeleri olarak size teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - MALATYA
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