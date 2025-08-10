Battalgazi Belediyesi\'nden 1,5 yılda yatırım atağı

Göreve geldiğinden bu yana deprem sonrası yeniden yapılanma ve uzun vadeli gelişim için çalışan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 1,5 yılda yerinde dönüşümden enerji projelerine kadar birçok yatırımla Battalgazi'nin çehresini değiştirdi.

Battalgazi Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından ilçede ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak hem yeniden inşa sürecine hem de sosyal yaşamı destekleyecek iyileştirme çalışmalarına ağırlık verdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın göreve gelmesiyle geçen 1,5 yıllık süreçte, deprem sonrası yaraların sarılmasının yanı sıra altyapıdan sosyal donatı alanlarına, çevre düzenlemelerinden temel hizmetlere kadar birçok alanda adımlar atıldı. İlçe merkeziyle birlikte kırsal mahalleleri de kapsayan bu çalışmalar hem mevcut sorunlara çözüm üretmeyi hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefledi.

6 Şubat depremlerinin ardından Battalgazi'de ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın öncülüğünde hızlı bir saha çalışması başlatıldı. Depremin hemen sonrasında geçici barınma ve ticaret alanlarının oluşturulması öncelikli konular arasında yer aldı. Bu kapsamda Kanalboyu ve Öğretmenevi çevresinde konteyner çarşılar kurulurken, esnafın faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli altyapı sağlandı. Kışla Caddesi'ndeki esnaflar için de taşınma ve yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Taştepe Mahallesi'nde ise rezerv alan ilanı nedeniyle boşalan bölgede, vatandaşların konteynerlere yerleşimi sağlandı, eşyalarını muhafaza edebilmeleri için depo alanları oluşturuldu. Benzer şekilde, farklı mahallelerde ihtiyaç durumuna göre geçici barınma çözümleri, sosyal alanlar ve altyapı düzenlemeleri hayata geçirildi. Tüm bu çalışmalarla, depremden etkilenen vatandaşların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ticari faaliyetlerin yeniden canlanması hedeflendi.

Sosyal yaşam alanlarında büyük dönüşüm

Battalgazi Belediyesi, sosyal donatı alanlarını güçlendirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçirdi. 100 bin metrekarelik alanda inşa edilen Çarşıbaşı Alanı, içerisinde akvaryum, sosyal tesis, kütüphane ve yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor. Projenin %70'i tamamlandı. Derme Deresi Alanı ise çocuk oyun alanları, kaykay pisti, yürüyüş yolları ve su gösteri havuzlarıyla bölgenin çehresini değiştiriyor. Kırkgöz Düğün Salonu, sahil parkında açık havada 2 bin kişilik kapasitesiyle hizmet vermeye başladı. Hasırcılar Kültür Merkezi, kütüphane ve çok amaçlı salonlarıyla bölge halkına kültürel bir merkez sundu. Gelinciktepe Yaşam Merkezi ise kadınlara yönelik meslek edindirme kursları ve çocuklar için oyun alanlarıyla hizmet veriyor. İlçeye Hasırcılar, Göztepe, Selçuklu ve İskender mahallelerinde yeni taziye evleri kazandırılıyor. Hasırcılar Taziye Evi tamamlanarak hizmete açıldı.

Enerjide yerli üretim ve GES yatırımı

Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde 970 kW kapasiteli bir Güneş Enerji Santrali (GES) kurularak 30 milyon TL'lik yatırım hayata geçirildi. 20 dönüm alana kurulan ve 1.975 adet panelden oluşan tesisle Battalgazi Belediyesi, 2026 yılı itibarıyla enerji ihtiyacının tamamını kendi üretimiyle karşılamayı hedefliyor.

Devam eden ve planlanan projeler

Belediyenin planladığı yeni projelerle Battalgazi'nin gelecek vizyonu netleşiyor. Uçbağlar Mahallesi'nde yer alan Karayolları arazisine yapılacak 15 bin metrekarelik proje ile Yeni Millet Bahçesi, Yeni Nikah Sarayı ve Yeni Hayır Çarşısı ilçeye kazandırılacak. Yıldıztepe Projesi kapsamında ise şehrin farklı noktalarına dağılmış olan verici istasyonları tek merkezde toplanacak. 325 bin metrekarelik alanda restoranlar, seyir terasları ve sosyal alanların yer alacağı proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destekleriyle 450 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek. Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçirilecek Hayvan Barınağı, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında modern koşullarda hizmet verecek. Belediyenin 2024-2025 döneminde 3.936 sahipsiz hayvanı rehabilite ettiği açıklandı.

Bulgurlu Mahallesi'ndeki asfalt plent sahasında inşa edilecek Kilit Taşı ve Bordür Üretim Tesisi, günlük 3 bin metrekare kilit taşı veya 11 bin metre bordür üretme kapasitesine sahip olacak. Aynı zamanda mevcut plent tesisi de modernize edilerek kapasitesi artırılıyor.

Gençlere yönelik yatırımlar kapsamında Selçuklu ve Hüseyinbey mahallelerinde, eski TÜİK binası alanında inşa edilecek Gençlik Merkezi, toplam 81 milyon TL'lik bütçeyle hayata geçirilecek.

Gelinciktepe Bölge Parkı, deprem konutlarının yer aldığı bölgede 80 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak ve yaklaşık 120 milyon TL'ye mal olacak. Venk Seyir Tepesi Projesi ise 100 bin metrekarelik alanda 150 milyon TL yatırımla şehre yeni bir vizyon kazandıracak.

Belediyeye ait alanda inşa edilecek Huzur Kitap Kafe, yeşil doku içerisinde gençlerin ve kitap tutkunlarının bir araya geleceği yeni bir sosyal alan olacak. Ayrıca Karahan Mahallesi'nde hayata geçirilecek Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi, modern yapısıyla hem düzen hem hijyen açısından örnek bir merkez olacak.

"Sadece inşa değil, ihya için çalışıyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yapılan çalışmaların kısa vadeli çözümlerden öte, uzun vadeli hedefleri gözettiğini belirterek, "Biz bu yola günü kurtarmak için değil, şehrimizi geleceğe hazırlamak için çıktık. Deprem sonrası önceliğimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri en kısa sürede yerine getirmek oldu. Alt ve üstyapı düzenlemelerinden sosyal alanlara, çevre yatırımlarından enerji projelerine kadar attığımız her adım, Battalgazi'yi daha dirençli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirme hedefimizin parçası. Amacımız sadece eksikleri gidermek değil; mahallelerimize yeni imkanlar kazandırmak, sosyal yaşamı canlandırmak, gençlerimizden yaşlılarımıza kadar herkesin faydalanabileceği hizmetleri çoğaltmak. Attığımız her adımda, vatandaşımızın huzuru ve yaşam kalitesi önceliğimizdir" dedi. - MALATYA