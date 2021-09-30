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Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü - Son Dakika

Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü

30.09.2021 16:12
Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü, System.String[]

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, yapımı devam eden hizmet ve yatırım alanlarını bu kez Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri yerinde gördü.

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, yapımı devam eden hizmet ve yatırım alanlarını bu kez Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri yerinde gördü.

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmet ve yatırım alanlarını gezdi. Gezi programı ile Battalgazi'de hayat bulan yatırımları yakından inceleme fırsatı bulan Başkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, bölgeye değer katan vizyonel projeler hakkında birim müdürlerinden bilgiler aldı. İnceleme gezisi sonrası Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile İspendere Şifalı İçmelerinde bir araya gelen Başkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan yatırımların Battalgazi'ye yakışır hizmetler olduğunu ifade ederek, Başkan Güder'e teşekkür etti.

"Yapılan hizmetler güzel hizmetler"

Battalgazi'nin güzel hizmetlerle buluştuğuna dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, "Yeniden Refah Partisi olarak yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla birlikte Battalgazi Belediyemizin daveti üzerine ilçedeki hizmet ve yatırım alanlarını inceleme fırsatı bulduk. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Derme Deresi düzenleme Proje alanını, Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanını, özel sera alanını, gençlik yatırımları, sosyal tesisleri ve İspendere Şifalı İçmelerini gezdik. Battalgazi'ye yapılan bu hizmetler gerçekten güzel hizmetler. Yeniden Refah Partisi olarak yapılan bu hizmetleri takdir ediyoruz. Bizim siyaset anlayışımız siyasi parti gözetmeden yapılan güzel hizmetleri takdir etmektir. Yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Battalgazimiz hepimizin ortak paydasıdır"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise "Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Yıldırım, çok saydığım bir il başkanı. Her daim istişare içinde olduğumuz bir il başkanı. Biz farklı siyasi partilerden ve görüşlerden de olabiliriz ama konu Malatya ve Battalgazi olunca her şeyi bir kenarı bırakıp istişare içinde oluruz. Hepimizin ortak paydası Malatya'mız ve Türkiye'mizdir. Bunun için hep beraber mücadele etmeliyiz. Birbirimize destek vermeliyiz. Yeniden Refah Partisi il başkanımız muhalefet siyasetini gerçekleştirirken, muhalefet ahlakını da hiçbir zaman elden bırakmadan görüşlerini ve beyanlarını açıkça gerçekleştiriyor. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya'da her kesimden vatandaşlarımız için hizmet ve yatırım gezisi düzenliyoruz. Yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugünde Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanımız ve yönetimindeki arkadaşlarımızla ilçemizdeki yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımları gezme fırsatı bulduk. Bizlere memnuniyetini dile getirdiler. Bu bize gurur veriyor. Bizim tek amacımız; Battalgazi'yi Malatya da, bölgede yaşanabilir tercih edilebilir ilçeler arasına dahil etmek ve 2019 almış olduğumuz bayrağı daha yukarılara taşımak. Bizler gücümüzü milletimizden, istişareden ve halkımızdan alıyoruz. Bu kadim ilçemizi mazisine layık hale getirmek, bizim öncelikli görevimizdir. Bizim Battalgazi'ye hizmet sözümüz var. Hizmet aşkı ile çalışan yorulmaz. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz birçok yatırımımız var. Bizler yorulmadan hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü
Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü
Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü
Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü
Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü
Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü

Bilal Yıldırım, Refah Partisi, Yatırım, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Battalgazi'deki yatırımları bu kez Yeniden Refah Partililer yerinde gördü - Son Dakika
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