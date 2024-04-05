Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz - Son Dakika
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Politika

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir\'de toplu taşıma ücretsiz

Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Karara göre, otoyollar ve köprüler ile belirli raylı sistem hatları ve belediye hizmetleri ücretsiz olarak kullanılabilecek.

05.04.2024 04:18  Güncelleme: 04:24
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Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 6 Nisan 2024 Cumartesi saat 00.00'dan 15 Nisan 2024 Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden vatandaşlar ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

23 Nisan'da bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz - Son Dakika

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