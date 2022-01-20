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BBP, Bakü şehitlerini unutmadı - Son Dakika

BBP, Bakü şehitlerini unutmadı

20.01.2022 10:43
BBP, Bakü şehitlerini unutmadı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Bakü katliamının yıl dönümünde Bakü şehitlerini anarak "iki devlet bir millet" anlayışının hep yaşayacağını söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Bakü katliamının yıl dönümünde Bakü şehitlerini anarak "iki devlet bir millet" anlayışının hep yaşayacağını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Bakü Katliamının 20. Yıl dönümü dolayısı ile bir açıklama yaptı. Bulut yaptığı açıklamada Bakü şehitlerini rahmetle anarak, "Müstakil Azerbaycan meşalesini tutuşturan Bakü şehitlerini rahmetle anıyorum. Son dönem Türk Dünyası tarihinde yaşanan kanlı ve ibret verici olaylardan biri de '20 Ocak 1990 Bakü Katliamı'dır. 1980'lerin sonlarına doğru Ermenistan güçlerinin Moskova'nın desteğiyle Azerbaycan Türklerine yönelik ölümlü saldırılara başlaması ve Sovyetler Birliği'nin olaylara duyarsız kalması büyük tepkilere yol açmış, halk ve aydınlar arasında protestolar yükselmeye başlamıştı. Bunun üzerine 20 Ocak 1990 gecesi Kızılordu, sözde Bakü isyanını durdurmak ve Ermenileri korumak bahanesiyle başkent Bakü'yü işgal ederek, protesto eden sivil halkın üzerine ateş açtı, 143 kişi şehit oldu, binlerce kişi yaralandı." dedi.

"Sovyetlerin çöküşünü hızlandırdı"

Bulut, Bakü katliamının Sovyetlerin çöküşünü hızlandırdığını ifade edip şunları söyledi. "Sovyet Ordusunun bu sert müdahalesi işgali protesto eden Azerbaycan Türklerini cezalandırmaktan öte, artan milliyetçi akımları ve bağımsızlık girişiminde bulunabilecek tüm Sovyet cumhuriyetlerine bir gözdağı niteliğindeydi. Ancak bu işgal, diğer bölgelerde olduğu gibi Azerbaycan'da da bağımsızlık talebini hızlandırarak, Sovyet rejiminin topluca reddine neden oldu ve çöküşünü hızlandırdı. Böylece olaylar Azerbaycan'ın en kanlı, en hüzünlü günlerinden biri olarak bağımsızlık fikrinin temellerinin atıldığı gün olarak tarih sayfalarına geçti. 20 Ocak Bakü Katliamının 32. Yıldönümünde, 'iki devlet- bir millet anlayışıyla, millettaşımız Azerbaycan halkının ve Türk Dünyasının acılarını bir kez daha paylaşıyor, Bağımsız Azerbaycan Devletinin yolunu açan Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Azerbaycan'ın büyük evladı Mehmet Emin Resülzade'nin dediği gibi, Yükselen bayrak bir daha yere düşmeyecektir" - SİVAS

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Büyük Birlik Partisi, Azerbaycan, Türk, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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