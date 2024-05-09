BBP\'de 5 İl Başkanı Görevden Alındı

Politika

Büyük Birlik Partisinde (BBP) 5 il başkanının görevden alındığı bildirildi.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, yazılı açıklamasında, 31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerinde eksiklik bulunan 5 ilde revizyon yapmak amacıyla il teşkilatlarının görevden alındığını duyurdu.

Karaman, Çankırı, Nevşehir, Isparta ve Bilecik il teşkilatlarının görevden alındığını belirten Eren, il başkanları ve yöneticilere, çalışmalardan dolayı teşekkür etti.