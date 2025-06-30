Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 2 Temmuz'da Sivas'ta hayatını kaybedenlere ilişkin yaptığı ve BBP'yi hedef alan açıklamalarına yanıt geldi. BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Perinçek'e verdiği yanıtta "Gerçekler herkes tarafından bilinmesine rağmen, büyük bir iftirayla partimizin isminin bu menfur hadiseyle ilişkilendirilmesini yasal haklarımız saklı kalmak üzere kınıyoruz" dedi.
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30.06.2025 20:56:33. #7.12#
SON DAKİKA: BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt verdi: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor - Son Dakika
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