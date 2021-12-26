BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'tan doların inmesine yönelik değerlendirme - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Devletin kötü durumlarında siyasetten nemalanan, beslenen bir siyasi hareket değiliz. Bizim siyasi ahlakımızda, 'gece 24'den itibaren dolardaki yükselişe bakın, aman ha dolara yatırın paranızı' diyen devletin sıkıştığı günlerde insanlara başka şeyler yaptıran siyasi hareket olmayız." dedi.

Partisinin Erzurum'da bir kongre merkezinde düzenlediği istişare toplantısında konuşan Bulut, istişare toplantılarını Malatya'dan başlattıklarını aktardı.

Dövizin aşağı çekilmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Bulut, "Bu manada devletimize düşen asgari ücretlerle birlikte asgari ücretin altında maaş alanların da iyileştirilmesi lazım. Ayrıca stokçulara karşı, marketlerin raf fiyatlarını yukarı çıkaranlara karşı devletimiz çeşitli önlemler alıyor fakat yine de sihirli dokunuş lazım. Devletimizin başta akaryakıt olmak üzere doğalgaz fiyatlarını aşağı doğru indirmesi lazım." diye konuştu.

BBP'nin hiç bir zaman siyaseti çıkar için kullanmadığını ve partisindeki bütün üyelerin önceliğinin devlet ve millet olduğunu ifade eden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her daim şartlar ne olursa olsun, asla şartların sıkıntısı üzerinden siyaset yapmayacağız, bizim ortak yaşam alanımız 700 bin kilometrekare ve Misak-ı Millidir. Devletin kötü durumlarında siyasetten nemalanan, beslenen bir siyasi hareket değiliz. Bizim siyasi ahlakımızda, 'gece 24'den itibaren dolardaki yükselişe bakın. Aman ha dolara yatırın paranızı' diyen devletin sıkıştığı günlerde insanlara başka şeyler yaptıran siyasi hareket olmayız. Her daim ülkemizin, devletimizin ve milletimizin sıkıştığı dönemde çözüm projeleri üreten, devletimizi yönetenlerle bu projeleri paylaşan ve takip eden partiyiz. Bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Asla krizle beslenmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından Bulut, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.