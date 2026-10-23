BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Kars'ta konuştu: - Son Dakika
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Kars'ta konuştu:

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BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Kars\'ta konuştu:
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- "Onbinlerce kilometre öteden gelip (ABD) İran'da bir devrim yapmaya çalışması, İran'ı vurması dünyadaki ekonomik sıkıntıların temelini oluşturuyor"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Onbinlerce kilometre öteden gelip (ABD) İran'da bir devrim yapmaya çalışması, İran'ı vurması dünyadaki ekonomik sıkıntıların temelini oluşturuyor." dedi.

Bulut, Kars BBP İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen basın toplantısında, vatandaşların sıkıntılarını dinlemek için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

BBP'nin 1993'te kurulduğunu hatırlatan Bulut, "Partimiz şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları tarafından kuruldu. Doğru kimden gelirse gelsin doğru diyen, yanlış da kimden gelirse gelsin yanlış diyen bir siyasi harekettir. Şehit genel başkanımız 25 Mart 2009'da haince ve kahpece bir suikast sonucu aramızdan ayrılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bulut, partisinin 2028'de yapılacak seçimlere hızlı bir şekilde hazırlandığını ve Kars'ta da partilerinin arzuladıkları yere gelmesi için çalışacaklarını ve sahada olacaklarını belirtti.

Bölgede tasvip etmedikleri olayların olduğunu ve ABD'nin onbinlerce kilometre öteden gelip İran'da bir savaş çıkartmaya çalıştığını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da zaten terörist İsrail Gazze'den çıkmak istemiyor. Filistinli kardeşlerimize her gün zulmediyor. Ateşkes yapılmasına rağmen her gün çocuk öldürmeye devam ediyor. Ateşkes yapılmış olmasına rağmen yine oraya yardım götüren çeşitli insani faaliyetlerde bulunan, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının da Gazze'ye girmesine yasak koymaya, engel koymaya ve bir soykırım yapmaya çalışıyor. Mazlum çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve bu yaşlıların yaralılarını taşıyan ambulans konvoylarını bile vurmaktan çekinmiyor. Tabiri caizse Amerika ve bölgedeki varisi İsrail dünyada insanlığı yeni bir noktaya doğru götürmeye çalışıyor. Bu minvalde Türk milletinin önemi, Türk devletinin birliği, beraberliği çok çok önemli. Ülkemiz, bölgemizin huzurunu çok önemsemektedir."

Bulut, ABD'nin İran'la savaşıyla ilgili olarak, "Sudan sebeplerle onbinlerce kilometre öteden gelip (ABD) İran'da bir devrim yapmaya çalışması, İran'ı vurması dünyadaki ekonomik sıkıntıların temelini oluşturuyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması akaryakıt başta olmak üzere enerji fiyatlarını etkiliyor. Dolayısıyla Amerika'nın dünya ekonomisiyle oynadığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Bununla birlikte Türkiye'de insanımızın da çeşitli gelir gruplarında sıkıntılar var." diye konuştu.

Ecdadın yedi düvelle savaşarak bu toprakları vatan ettiğini anlatan Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Çanakkale'de şehitliği sonuna kadar gezmiş bir kardeşinizim. Kars'tan, Ağrı'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan, Konya'dan, Elazığ'dan, Şam'dan, Eruh'tan, Kerkük'ten mezar taşları gördüm. Ecdadımız hep birlikte omuz omuza savaşarak bu toprakları bize vatan ettiler. Dolayısıyla Amerika'nın, İsrail'in taşeronluğunu yapan PKK ve başta siyasi uzantıları bugün siyasi bölücü dillerine pelesenk yapıp Türkiye'de bir etnik bölücülüğü körüklemek istiyorlar. PKK, silahı tam anlamıyla bırakmamıştır. Casana Dağı'nda 30 tane silahı yakıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir silah bıraktık demeleri doğru değildir. PKK tam manasıyla silah bırakacaksa Şam'dan Suriye'nin topraklarından da çekilecek. Irak'ın kuzeyinden de çekilecek, İran topraklarından da çekilecek. Türkiye, bölge huzuruna kavuşacak."

Kaynak: AA
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