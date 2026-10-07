BBP Genel Başkanı Destici: "Bu vurgunu kim gerçekleştirmişse bir eksiksiz ortaya çıkarılmalı"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmasına ilişkin, "Bu vurgunu kim gerçekleştirmişse bir eksiksiz ortaya çıkarılmalı. En ağırından hak ettiği cezayı almalıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, Ankara Pursaklar'da uygulama sırasında silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit olduğunu belirterek, Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

"PKK sempatizanlarına sokağa çıkma çağrısı yapan cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tı"

Destici, 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Aradan 12 yıl geçti ama şehit Yasin Börü'yü ve onunla birlikte hayatını kaybeden ikisi polis 37 masum insanı da unutmuş değiliz. Onları da rahmetle yad ediyoruz. 37 kişinin ölümüne sebep olan en başta PKK'lılara, PKK sempatizanlarına sokağa çıkma çağrısı yapan o dönemin HDP Eş Genel Başkanı şu anda cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tı. Bazıları hala güzelleme yapmaya devam ediyorlar ama biz burada çok açık ve netiz. O çağrıyı Selahattin Demirtaş yapmıştı ve onun çağrısı neticesinde 37 kişi hayatını kaybetti. Onun için 37 kişinin hayatını kaybetmesine vesile olan birisinin elbette ki yasalar hangi cezayı öngörmüşse ki o cezaya çarptırıldı ve o cezasını da bir gün bile eksiksiz çekmemesi gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Okullarımızın tedbiri elden bırakmaması gerekiyor"

İstanbul'da bir ortaokuldaki bıçaklı saldırıyla ilgili konuşan Destici, "15 yaşındaki kız çocuğu sebepsiz, masum çocuklara bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. 10 yaşında masum bir yavrucak hayatını kaybetti. Ne kadar acı bir durum. Kendisi için, ailesi için. Vicdanımızı ne kadar yaralıyor, ne kadar üzüyor? Hepimiz evlat sahibiyiz. Allah kimsenin başına vermesin. Hiçbir evladın başına gelmesin. Yavrumuz cennete gitti. Küçücük bir çocuk. Allah ailesine, arkadaşlarına, okul yönetimine, öğretmenlerine sabır versin. Onlara başsağlığı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz. Yaralanan 7 yavrumuz daha var. Onlara da Cenabı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyoruz. Bir daha böyle saldırıların olmaması için de tüm okullarımızın artık gerekirse teyakkuz halinde olması gerekiyor. Tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. 'Bizim burada bir şey olmaz' dememesi gerekiyor. Okullardaki rehber öğretmenlerin, idarecilerin sorumluluğu büyük. Dolayısıyla da inşallah tekrarı, benzeri yaşanmaz diyoruz" şeklinde konuştu.

"AK Parti'nin 10 maddelik bir yasa teklifi vereceğine hazırlık içinde olduğunu duyduk"

Fon soruşturmasına ilişkin açıklamada bulunan Destici, "Öncelikle bu vurgunu kim gerçekleştirmişse bir eksiksiz ortaya çıkarılmalı. En ağırından hak ettiği cezayı almalıdır. Türk milleti bu kadar kolay dolandırılamamalı. Bu kadar kolay soyulamamalı. Bu işte sorumlu olanlar kimse, sadece vurgunu yapanlar değil. Sorumluluğu olanlar kimse, hangi kurum, hangi kurumun yöneticileriyse onlar da en az vurgun yapanlar kadar mesuldür ve onlardan da hesap sorulmalıdır. Gerçek yatırımcıların zararı elbette tazmin edilmelidir. Bu tazmin vurgunculardan ve vurguna göz yumanlardan tahsil edilerek gerçek, doğru yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Yasal boşluklar varsa bu yasal boşluklardan faydalanmışlarsa ki cuma günü AK Parti'nin 10 maddelik bir yasa teklifi vereceğine hazırlık içinde olduğunu duyduk. Bu yasal boşluklar da mutlaka giderilmeli ve tekrarı katiyen yaşanmamalıdır" diye konuştu.

"Asıl mesele yarının güvenlik mimarisinin bugünden kuruluyor olmasıdır"

Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin konuşan Mustafa Destici, şu ifadelere yer verdi:

"1 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen askeri geçitte ABD, İngiltere, Fransa ve Mısır'ın askeri unsurlarının yer alması Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri işbirliğinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle geliştirdiği savunma ilişkilerinin geldiği noktayı göstermesi bakımından çok dikkat çekecektir. Elbette bütün bu gelişmeleri doğrudan Türkiye'ye karşı kurulmuş bir askeri ittifak olarak nitelendiremeyiz. Ancak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güvenlik, enerji ve deniz yetki alanlarını doğrudan ilgilendiren çok taraflı bir ağın giderek güçlendiğini de görmezden gelemeyiz. Mesele yalnızca bugün yaşanan gelişmeler değildir. Asıl mesele, yarının güvenlik mimarisinin bugünden kuruluyor olmasıdır. Doğu Akdeniz artık yalnızca enerji kaynaklarını veya deniz yetki alanlarının tartışıldığı bir bölge değildir. Aynı zamanda askeri güçlerin, enerji hatlarının, ticaret yollarının ve bölgesel güç dengelerinin şekillendiği stratejik bir saha ve alandır. Türkiye'nin elbette önemli güç unsurları vardır. Güçlü donanmamız, Mavi Vatan yaklaşımımız, sondaj ve araştırma kapasitemiz, Libya ile yaptığımız deniz yetki alanları mutabakatı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vazgeçilmez askeri varlığımız bunların başlıcalarıdır. Fakat bugünün jeopolitiğinde askeri güç kadar diplomatik ve ekonomik durum da gücünüz de çevreniz de önemlidir. Bu nedenle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızca gelişmelere cevap veren değil, gelişmeleri önceden okuyup kendi denklemini kuran bir stratejiyi güçlendirmeye de ihtiyacı vardır. Ki bunu Türkiye yapmaya gayret etmektedir."