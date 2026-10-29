BBP Genel Başkanı Destici'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

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- "Cumhuriyet'in gerçek güvencesi, kuralların herkese eşit uygulandığı, şeffaf, hesap verebilirliğin esas alındığı ve milli egemenliğin tartışmasız biçimde millete ait olduğu bir düzendir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyet'in gerçek güvencesi, kuralların herkese eşit uygulandığı, şeffaf, hesap verebilirliğin esas alındığı ve milli egemenliğin tartışmasız biçimde millete ait olduğu bir düzendir." ifadesini kullandı.

Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir milletin büyüklüğünün yalnızca geçmişinde yazdığı destanlarla değil, o mirası geleceğe taşıma iradesiyle ölçüldüğünü belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca birçok badireyi aştığını, bağımsızlığından ve devlet olma ülküsünden hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade eden Destici, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in bu iradenin tarih sahnesindeki en büyük tezahürlerinden biri olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, milli egemenliğin, bağımsızlığın ve ortak geleceğin teminatı olduğunu belirten Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"103 yıl, Cumhuriyet'imizin değerini azaltmamış, aksine onu hangi anlayışla yaşatmamız gerektiğini daha açık biçimde ortaya koymuştur. Bu süre zarfında darbeler, vesayet düzenleri, özgürlükleri sınırlayan uygulamalar, toplumu tek bir kalıba sokmaya çalışan anlayışlar ve ülkemizin ekonomik bağımsızlığını zayıflatan tercihler yaşadık. Cumhuriyet adına atılan her adımın onun asıl ruhunu yansıtmadığına şahit olduk. Zira Cumhuriyet, yalnızca devletin adında değil, adalette, hukukta, özgürlükte ve millet iradesine gösterilen saygıda hayat bulur.

Bugün ihtiyacımız olan, Cumhuriyet'i kuruluş felsefesindeki tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri doğrultusunda daha ileriye taşımaktır. Bunun yolu, milli iradeyi hiçbir iç veya dış vesayete teslim etmeyen, hukukun üstünlüğünü, adaleti, eşit vatandaşlığı ve demokratik katılımı güvence altına alan güçlü bir anayasal düzenden geçmektedir. Çünkü güçlü Cumhuriyet, yalnızca güçlü devlet değil, aynı zamanda hakları korunan, adalete güvenen ve geleceğe umutla bakan vatandaş demektir."

"Milli egemenliğin tartışmasız biçimde millete ait olduğu bir düzen"

Destici, Türkiye'nin, komşularının toprak bütünlüğünü ve bölgesel istikrarını gözetirken kendi egemenlik haklarını, milli birliğini ve güvenliğini de kararlılıkla koruması gerektiğini vurgulayarak, milli menfaatleri her türlü vesayetin üzerinde tutan, tam bağımsız ve sarsılmaz bir "devlet aklı"nın önemine işaret etti.

Devletlerin kişilerin iradesiyle değil, hukukla, kurumlarla ve milletin ortak iradesiyle kalıcı olacağını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Hiçbir siyasi hesap, hiçbir kişi veya zümre çıkarı, devletin kurumsal yapısından ve milletin ortak geleceğinden daha önemli değildir. Cumhuriyet'in gerçek güvencesi, kuralların herkese eşit uygulandığı, şeffaf, hesap verebilirliğin esas alındığı ve milli egemenliğin tartışmasız biçimde millete ait olduğu bir düzendir. Bizlere düşen görev, Cumhuriyet'i yalnızca kuruluş yıl dönümlerinde ve törenlerde anmak veya geçmişin hatıralarıyla övünmek değildir. Onu adaletle güçlendirmek, bağımsızlığını korumak, milletin refahını yükseltmek ve devlet ile vatandaş arasındaki güven bağını sağlamlaştırmaktır. Atalarımızdan özgür bir vatan ve bağımsız bir devlet devraldık. Gelecek nesillere de aynı emaneti, üstelik daha güçlü bir hukuk düzeni, daha müreffeh bir toplum ve daha sağlam bir demokrasiyle teslim etmek zorundayız."

Destici, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Harbi'nin kahramanlarını ve vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, şükran ve minnetle anarak, "Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Cumhuriyet'imiz ilelebet payidar, devletimiz baki, milletimiz bir, geleceğimiz aydınlık olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Büyük Birlik PartisiCumhuriyet BayramıPolitikaSon Dakika

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