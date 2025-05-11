Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli - Son Dakika
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Politika

Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

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Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, "Daha önce de ifade ettiğimiz iki suç için de idam cezası geri getirilmelidir. Birincisi küçük yaşta çocuklarımıza, kadınlarımıza istismar ettikten sonra öldüren caniler için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkarak, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için" diye konuştu.

11.05.2025 14:33
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisi tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Çalıştayı kapsamındaki Konya programı kapsamında parti yöneticileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasına 'Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Destici, kadın ve çocuk istismarı ve cinayetlerine değindi.

DESTİCİ: CEZALAR CAYDIRICILIK ANLAMINDA YETERLİ DEĞİL

Destici şunları söyledi; " Türkiye'de sonu ölümle biten hadiselerde verilen cezaların hem adaleti tesis etmediği hem de caydırıcılık anlamında da maalesef yeterli olmadığını görüyoruz. İşte en son birkaç örnek verirsek. Adam iki evladını öldürmüş, ikisi yaralı canını zor kurtarmış ve 16 sene yatmış, çıkmış. En son Sivas'taki hadise iki masum bir yavruyu, babalarıyla husumetinden dolayı hunharca öldürülüyor. Pek çok suç sabıkası var, kaydı var. İşte yine en son bunların hepsini geçen hafta yaşadık.

"NARİN'İN KIZIMIZI KATLEDENLER BİR DAHA ÇIKAMAMALI"

İstanbul'da ayrıldığı eşi, kadını zorla tekrar götürmek istiyor. Kadın başına ne geleceğini bildiği için direniyor ve sokak ortasında katlediliyor. Onun da yine bir suç kaydı var. Şimdi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Narin öldü gitti ve hala mesele aydınlatılabilmiş değil. Sıla bebek, yani bu olaylara bir sürü örnek daha verebiliriz. Onun için bu hadiselerin tekrar yaşanmaması için bizim hem öncesiyle ilgili hem de sonrasıyla ilgili almamız gereken tedbirler var. Cezalar yenilen gözden geçirilmeli ve tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka, ama mutlaka öncelikle bizim Türk Ceza Kanunlarımızda yer almalıdır. İki çocuğun ikisini de yaralayan ve kaçmasa onları da öldürecek olan bir cani, artık bir daha hapisten çıkamamalı ya da işte Sıla bebeğe o çirkinliği yapanlar ya da işte Narin kızımızı katledenler ya da işte Sivas'taki iki genci, masum genci öldüren, bir daha çıkamamalı, tahliye edilmemeli. Bunlar çıkıyorlar.

"İDAM CEZASI GERİ GETİRİLMELİDİR"

İstatistikler ortada, bu tür hapse girip çıkanların üçte ikisi tekrar suç işledi ve bir cana daha mal oldu. Onun için cezalar mutlaka gözden geçirilmeli. Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka gelmeli. Daha önce de ifade ettiğimiz iki suç için de idam cezası geri getirilmelidir. Birincisi işte böyle küçük yaşta çocuklarımıza, kadınlarımıza istismar ettikten sonra öldüren caniler için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkarak, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için, bu iki suç için idam cezası getirilmelidir."

Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • yobaz deşen:
    çocuklarını torpil ile işe sokanlar ne olacak boş insan 20 7 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bazı kesimler terörü siyasetin bijon anahtarı olarak kullanmayı hedef edinmiş terör bitti artık Varsa bu ülkede bir terör uzantısı caaape kaldı oda bitecek evvell Allah 15 10 Yanıtla
  • Zekiye Atıcı:
    İnşallah gelir, geç bile kalındı. 18 1 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar:
    İdamdan en çok siyasiler korkuyor çünkü iki gün sonra birbirlerini asmaya başlayacaklar o yüzden idamı getirmiyorlar 15 3 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Torpil ile Çocuklarını Meclisin en güzel maaşı yüksek olan Bölüme memur olarak Atanmasını sağlayanlar.. Şimdi kalkmış adalet ve idamdan bahsediyor. Kişi önce kendini düzeltsin . 12 1 Yanıtla
  • Önder null:
    yalama olmusun sen kizini mecliste ise almak icin 9 2 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bu desticiyi adam yerine koyan varmı.siyasette ve dışarda bu adamım diye konuşuyor.kızını torpille mecliste işe soktu 5 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Abuzer Kadayıf,bir atasözü ne der biliyormusun?"Dereyi görmede ,paçayı sıvama !" 7 1 Yanıtla
  • MİRAYIN DÜNYASI:
    İdamı getirmek için ( Avrupa Birliğine giriş başvurusu geri çekilmesi, Tüm Uluslararası sözleşmeler ve Anlaşmalardan Çekilmek lazım , Avrupa birliğinden her yıl Tarım , ekonomi, sosyal yaşam , göç, işsizlik vs aldığın para ve yardımlardan VAZ geçmen ) İnsanların akıllarını karıştırıyorlar. 4 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    1984 e kadar bu idam vardı zaten, 1984 den bu güne kadar uygulanmamış ve MHP nin red verdiği oylama ile diğer partilerin desteği ile 2004 yılında, AB uyum yasaları çerçevesinde kaldırılmıştır. 2 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Senin ortakların binlerce kişinin katili Apo'yu cezaevinden çıkarmak için çalışıyor, sende idam diyorsun. İyi polis kötü polis oynayarak milletin oyunu çalacaksınız yine ama millet uyandı. İlk secimde oynanan bu rezilliğe Yüce Türk milleti son verecek. 0 0 Yanıtla
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