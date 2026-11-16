BBP Genel Başkanı Destici, KKTC\'de DP Genel Başkanı Ataoğlu ile bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlediği ziyarette Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Demokrat Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden Destici, DP Genel Başkanı ve KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Destici ve Ataoğlu karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ataoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Destici'ye nazik ziyareti ve gerçekleştirdikleri görüşme dolayısıyla teşekkür etti.