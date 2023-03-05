BBP Genel Başkanı Destici, partisinin MKYK toplantısında konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yarın "altılı masa"nın İYİ Parti'siz yoluna devam edeceğini açıklaması durumunda İYİ Parti'nin diğer partilerle görüşebileceğini belirterek, "Bizim gibi siyasi partilerin onlarla görüşmesi veya Cumhur İttifakı'na davet etmesi etik olur diye düşünüyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Destici, "Bu süreci de siyasi istismar konusu yapan ya da acılarımızın üzerinde devlet düşmanlığı, yaygarası yapan, milleti devlete karşı kışkırtarak düşman yapmaya çalışan hainlere de, terör örgütlerinin uzantılarına da bir kere daha lanet olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geçen hafta deprem bölgesine gittiğini anımsatan Destici, yapılan ziyaretlerin oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Destici, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Sofra büyümek zorunda, bunu kimse durduramaz" sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Peki kimi davet edecek, kimi oturtacak, ziyaretlerine baktığında bunu görüyoruz. Depremde açıkça devlet düşmanlığı yapmış, 'Bu devlete düşman olmak gerekir' diyen sözde milletvekili ama terörist olan insanları ya da partilerini davet ediyor. Yarın eğer masadan adaylığı resmi olarak açıklandığında göreceğiz ki; PKK'nın siyasi şubesi HDP'nin de kapısını çalacak ve onu da masaya davet edecek."

"İYİ Parti'den herhangi birisiyle bir görüşmemiz olmadı"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, "İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılmasından da memnuniyet duyabiliriz." ifadelerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Halen aynı düşüncedeyim. Bu konu üzerinde İYİ Parti'den herhangi birisiyle bir görüşmemiz olmadı. Zaten bu aşamada olması da uygun olmaz. Yarın altılı masa, beşli masa açıklamasını yapar, artık İYİ Parti'siz yoluna devam edeceğini açıklar ve cumhurbaşkanı adaylığını da ilan ederse ondan sonra hem İYİ Parti'nin diğer partilerle görüşmesi etik olur hem de bizim gibi siyasi partilerin de onlarla görüşmesi veya Cumhur İttifakı'na davet etmesi etik olur diye düşünüyorum."

Destici, hukukçu Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu "Ersan Şen hoca uzun zamandır cumhurbaşkanı aday adayı gibi çalışıyordu. Altılı masada yaşanan bu süreç biraz Ersan hocayı heyecanlandırmış gibi gözüküyor." diye yanıtladı.

Seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğine yönelik soruya da Destici, "Seçim ilk turda Cumhur İttifakı lehine biter." yanıtını verdi.