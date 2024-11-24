BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici Sivas\'ta konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Adam anayasayı ve yasaları tanımazsa, millete, Mardin'e, Tunceli'ye, Esenyurt'a, Halfeti'ye, Batman'a, Ovacık'a değil, PKK'ya, terör örgütüne ve onun uzantılarına hizmet ederse elbette ki kayyum atanır ve atanmalıdır.

24.11.2024 20:49
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Adam anayasayı ve yasaları tanımazsa, millete, Mardin'e, Tunceli'ye, Esenyurt'a, Halfeti'ye, Batman'a, Ovacık'a değil, PKK'ya, terör örgütüne ve onun uzantılarına hizmet ederse elbette ki kayyum atanır ve atanmalıdır." dedi.

Sivas'ta yapımı tamamlanan 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi'nin açılışında konuşan Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, PKK terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Destici, eğitim sisteminin başarılı olabilmesi için öğretmenlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dün 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini anımsatan Destici, eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Cumhur İttifakı döneminde 50 bin öğretmenin atandığı yılların da olduğunu aktaran Destici, "İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bu sayının artacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Destici, 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi'nin yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Bazı belediyelere kayyum atanmasına değinen Destici, "Bugün bizim her dönemden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte sağlayacağız." diye konuştu.

"Ana muhalefet partisi bunların savunuculuğunu yapıyor"

Destici, ülkede yasaların işlediğini ve anayasanın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi birileri çıkıp 'Efendim niye bu belediyelere kayyum atanıyor' diyor. Adam anayasayı ve yasaları tanımazsa, millete, Mardin'e, Tunceli'ye, Esenyurt'a, Halfeti'ye, Batman'a, Ovacık'a değil, PKK'ya, terör örgütüne ve onun uzantılarına hizmet ederse elbette ki kayyum atanır ve atanmalıdır. En son Tunceli ve Ovacık'ın sözde belediye başkanları terör örgütü üyeliğinden 6'şar yıl hapis cezası almışlar. 6 yıl hapis cezası alan birisini bu devlet orada hala belediye başkanı diye oturtacak mı? Elbette oturtmayacak. İçişleri Bakanlığımız bu konuda anayasanın ve yasaların kendilerine verdiği yetkiyi kullanarak gereğini yapmıştır ve yapmalıdır. Kararlı bir duruş sergiledikleri için tebrik ediyorum. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere onun etrafında toplanan partilere bakıyoruz bunların savunuculuğunu yapıyorlar. Terörle ve terör örgütleriyle müzakere olmaz, mücadele olur. Eğer terörü yok etmek, kökünü kazımak istiyorsak o zaman terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edeceğiz."

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise kültürel, sosyal ve sportif alanların bulunduğu mahallelerde suç oranlarının düşük olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Bu tür mekanlara ihtiyaç olduğunu belirten Güler, "Bu tür alanların geliştirilmesi ve desteklenmesi çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Güler, bu tür sosyal alanların kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sunanlara teşekkür ederek, parkın hayırlı olmasını diledi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da millet bahçesinin 57 bin metrekare olduğunu ve geniş bir konseptteki mekanı kente kazandırdıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.

Açılışa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

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