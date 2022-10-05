BBP Genel Başkanı Destici'den, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"ne ilişkin açıklama Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Dijital dünyada da insanların onur, şeref ve saygınlığını, kişisel haklarını, özel hayatlarının dokunulmazlığını ve kişisel verilerini korumak devletin asli görevlerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, devletin sosyal medya düzenlemesi alanındaki yükümlülüğünün temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı bir rol üstlenmesi olduğunu söyledi.

Vatandaşların dijital dünyada karşılaştığı sorunları çözmek adına diğer ülke ve uluslararası kuruluşları da dikkate alarak gerekli adımların atılması gerektiğini belirten Destici, "Dijital dünyada da insanların onur, şeref ve saygınlığını, kişisel haklarını, özel hayatlarının dokunulmazlığını ve kişisel verilerini korumak devletin asli görevlerindendir. Bu kapsamda yalan haberleri kasıtlı olarak üretme ve yayma eyleminin birey ve toplum iradesini ipotek altına alan ve vatandaşların gerçek bilgiye ulaşmasını engelleyen ciddi bir tehdit haline geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Samimi değil siyasi"

CHP'nin TBMM'ye sunduğu başörtüsü ile ilgili kanun teklifine de değinen Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili çıkışının cumhurbaşkanı adayı olma ve ardından oy almaya yönelik bir hamle olduğunu savundu.

"Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili açıklamalarını samimi değil siyasi bulduklarını" ifade eden Destici, Kılıçdaroğlu'nun samimi olması durumunda yeni anayasaya destek vermesi çağrısında bulundu.

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde vefat edenlerle ilgili Kahramanmaraş Adliyesinde duruşma olduğunu bildiren Destici, şimdiye kadar Yazıcıoğlu'nun dava sürecinin her aşamasına müdahil olduklarını söyledi. Yazıcıoğlu davasının süreciyle ilgili bilgi de veren Destici, "Bizim amacımız, hukuk içerisinde bu hadiseyi tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarmaktır." ifadesini kullandı.