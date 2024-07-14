BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kerkük Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anma mesajı paylaştı

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Temmuz Kerkük Katliamı'nda hayatlarını kaybeden Irak Türklerini andı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kerkük'te 14 Temmuz 1959'de başlayan ve üç gün üç gece devam eden katliamda vahşice katledilen 79 Irak Türkü'nü rahmetle yad etti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada Türklüğü yok etme emel ve tertiplerinin hiç bitmediğini ve bitmeyeceğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Allah'ın inayetiyle tümüyle baş edeceğiz ve inşallah tümünü yeneceğiz. Vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi ve soydaşlarımızı korumak için bedeli ne olursa olsun ne gerekiyorsa yapacağız. Bize binlerce yıl vatan olan topraklarda varlığımızı hür ve bağımsız bir şekilde devam ettirmek için daha dikkatli, daha güçlü, gerekirse daha kararlı ve azametli olacağız. Kerkük şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun. Kerkük Türk'tür ve Türk kalacaktır ve gün gelecek Türkiye Misak-ı Milli sınırlarına kavuşacaktır."