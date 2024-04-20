BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: \'Önce devletim, önce ülkem, önce milletim\'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz, 'Önce oy, önce belediye' demedik. 'Önce devletim, önce ülkem, önce milletim' dedik ve böyle demeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Destici, parti genel merkezinde bir il, 15 ilçe ve 9 beldede 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanarak göreve başlayan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'a, parti teşkilatlarına, seçilen-seçilmeyen adaylara ve oy veren tüm seçmenlere teşekkürlerini ileten Destici, parti olarak daha önceki seçimler ile 31 Mart seçimlerinin değerlendirmesini yaptıklarını söyledi.
Destici, Cumhur İttifakı hassasiyetiyle 30 büyükşehir ve ilçelerinde, 51 il belediyesinde ve bunlara bağlı ilçelerde aday göstermediklerini anımsattı.
"Her şeyi hassas bir şekilde inceledik"
Özellikle "terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının" kazanma ihtimalinin olduğu bölgelerde aday çıkarmadıklarını ve Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini anlatan Destici, Bitlis'i Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayının sadece 200 civarında oy farkıyla kazandığını dile getirdi.
BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:
"Bugün belki Bitlis de 'DEM'lenen birilerinin' eline geçecekti, aynı durum Şırnak Belediyesi için de geçerli. Biz, buralara kadar her şeyi hassas bir şekilde inceledik. Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, devletin istiklalini ve istikbalini gözeterek bu hassasiyetle hareket ettik. Biz, 'Önce oy, önce belediye' demedik. 'Önce devletim, önce ülkem, önce milletim' dedik ve böyle demeye de devam edeceğiz."
Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclislerinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığı" ve "Türk bayrağının kaldırıldığı" iddialarına da değinen Destici, demokrasi içinde bu gibi hadiselere meydan verilmemesi gerektiğini söyledi.
Destici, "Bizim taşıdığımız bu hassasiyeti eğer diğer siyasi partilerimiz de taşımış olsaydı bugün o kadar çok sayıda PKK'nın siyasi uzantısının kazandığı belediye olmayacaktı." ifadesini kullandı.
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