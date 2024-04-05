BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediyesi\'ni ziyaret etti

Politika

Büyük Birlik Partisi Genel başkanı Mustafa Destici, Cumhur ittifakının bir parçaları olduklarını söyledi.

BBP adayı Adem Uzun, yerel seçimlerde Sivas Belediyesi Başkanlığını kazandı. Başkan Uzun'un göreve başlamasının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'a geldi. Destici, bölge trafikte partililerce coşkuyla karşılandı. Cuma namazının ardından Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret eden Destici, cumhur ittifakının bir parçaları olduğunu belirtti.

Destici, belediye imkanlarıyla yapılabilecek her şeyin Sivas'ta en üst düzeyde yapılacağını ifade ederek, "Belediye imkanlarının yetmediği ya da belediyeyi aşan noktalarda Ankara'dan hangi hizmet gelmesi gerekiyorsa, Cumhurbaşkanlığı nezdinden gelmesi gerekiyorsa oradan diğer bakanlıklardan gelmesi gerekiyorsa oradan hangi kamu kurum ve kuruluşundan gelmesi gerekiyorsa Allah'ın izniyle oradan gelecek, hizmetleri de Sivas'ımıza getireceğiz ve Sivas'ımız inşallah daha da büyüteceğiz. Daha da kalkındıracağız ve daha güvenli, daha yaşanılabilir, gelir düzeyi daha yüksek kişi başına gayrisafi milli hasılası daha yüksek, eğitim seviyesi daha yüksek, sağlık hizmetlerinin daha yüksek verildiği, altyapı hizmetlerinin daha yüksek verileceği, deprem başta olmak üzere bütün risklerin azaltıldığı ve bütün önlemlerin alındığı bir şehir haline inşallah hep birlikte geçireceğiz" dedi

"Cumhur ittifak partilerimiz başta olmak üzere diğer siyasi partilerimizin de görüşlerini alacağız"

Sivas'a hizmet eden belediye başkanlarına, valilerine ve diğer yetkililere teşekkür eden Destici, "Biz onların bıraktığı yeri, noktayı daha ileriye taşıyacağız. Tabii bunu yaparken elbette ki Sivaslılarla birlikte yapacağız. Tabii burada Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Elbette ki Cumhur İttifak partilerimiz başta olmak üzere diğer siyasi partilerimizin de görüşlerini alacağız. ve onların da bu hizmetlere katkı yapmasını ya da görüşlerinin elbette bize bildirmelerini ve onlarla da birlikte istişare ederek onları da bu istişare sürecine dahil edeceğiz" dedi.

"Terör iş birlikçileri ve uzantıları hariç bu belediyenin kapısı herkese açıktır"

Destici terör iş birlikçileri ve uzantıları hariç belediyenin kapılarının herkese açık olduğunu ifade ederek, "Biz asla kimseyi ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Biz beraber olacağız. Birlik, beraberlik içerisinde Sivas'ı el birliğiyle yöneteceğiz. Biz milletimize neyiz sözünü verdik? İlkeli belediyecilik sözünü verdik. İlkelerimiz bellidir. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. Dolayısıyla burada bizim tavizimiz asla olamaz. Bu noktada bölücüler hariç, vatan hainleri hariç, terör iş birlikçileri ve uzantıları hariç bu belediyenin kapısı herkese açıktır" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Destici, belediye ziyaretinin ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i de makamında ziyaret ederek hediye takdim etti. - SİVAS