BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nı anma mesajı yayımladı

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Mesajına, Aliya İzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" ifadelerini hatırlatarak başlayan Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nı unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Destici, Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın acılarının her an yüreklerde taşındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cani Sırplar tarafından katledilen binlerce Boşnak kardeşimizi, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu vesileyle, 2003'te kaybettiğimiz, Bosnalı kardeşlerimizin var olma ve bağımsızlık mücadelesinin bilge lideri, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, örnek insan, örnek Müslüman, örnek lider Aliya İzetbegoviç'i de rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."