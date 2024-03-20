BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terörle mücadele topyekun yapılmalı - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terörle mücadele topyekun yapılmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terörle mücadele topyekun yapılmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle mücadelede pazarlık olmadığını ve müzakere yapılmayacağını belirterek, terörle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Destici, Türkiye'nin savunma sanayi alanında ilerlemesinin tarımsal üretimde de yakalanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, terörle bağlantısı olanların belediye başkanı seçilse dahi buna göz yumulmaması gerektiğini ifade etti.

20.03.2024 18:50
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle mücadele topyekun yapılmalı. Terör ve teröristle pazarlık olmaz, müzakere olmaz. Ne olur? Mücadele olur. Mücadele edersin, kafasını kopartırsın, diz çöktürürsün ve topunu yok edersin. Devlet bunu yapar ve Türk devleti bunu yapacaktır." dedi.

Destici, Çorum'un İskilip ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında ileri noktaya geldiğini, aynı başarının tarımsal üretim alanında da yakalanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinin etkili şekilde devam ettiğini dile getiren Destici, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Terörün bitirilmesi için terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele sadece dağda, ovada, sınır içinde ya da sınır ötesinde askerin, polisin vereceği bir mücadele değildir. Onlar zaten gereğini yapıyor. Önemli olan toplum olarak, ülke olarak, millet olarak, bir bütün olarak bu mücadeleyi vermektir. Siyasetçi olarak bize düşen görevler vardır. Nedir? Meclise terörist sokmamaktır, basındaki temsilcilerini oradan temizlemektir, yerel yönetimlerdeyse oradan temizlemektir, iş dünyasındaysa oradan temizlemektir. PKK'nın siyasi partisinin, yani DEM Partisi'nin Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı, bilmem kimin oğlu terörist çıkmış, Muğla'da Köyceğiz ilçesinde etkisiz hale getirilmiş. İşte biz bunlarla işbirliği yapanlara diyoruz ki gözünüzü açın. Terörle, terör örgütüyle, terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği olmaz. Böyle işbirliğini allayıp, pullayıp, efendim neymiş, kent uzlaşısıymış... İşte bak, kent uzlaşısı yaptığınız CHP'nin kent uzlaşısı yaptığı yerlerden bir tanesi işte bu Mersin Akdeniz."

Terörle bağlantısı olanlar belediye başkanı seçilse dahi buna göz yumulmaması gerektiğini ifade eden Destici, "Oğlu terörist olan nedir? Teröristtir. Bu kadar basit. Yani bu genele şamil olmayabilir ama o zaten orada, PKK'nın partisinde görev yapıyor. Onun için diyoruz oğlu terörist olanın anası terörist olur. Yoksa hepsi için bu geçerli olmayabilir. Ama bu bilfiil o sözde PKK partisinin içinde kadın ve şu anda kent uzlaşısı adı altında orada belediye başkan adayı. Şimdi diyelim ki orada bu belediye başkanı seçildi. Diğer sol partilerin de desteğiyle. Ne olacak? Biz buna göz mü yumacağız? Asla. Hemen kayyum atanmalı ve bunlara fırsat verilmemelidir. Göz açtırılmamalıdır. Bazı partiler 'kayyum atamasına karşıyız' diyor. Kayyum atamasına karşı olacağınıza PKK'nın siyasi uzantılarına karşı olun ve onlarla işbirliği yapmayın." diye konuştu.

Destici, terörle mücadelenin topyekun yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Terörle mücadele topyekun yapılmalı. Terör ve teröristle pazarlık olmaz, müzakere olmaz. Ne olur? Mücadele olur. Mücadele edersin, kafasını kopartırsın, diz çöktürürsün ve topunu yok edersin. Devlet bunu yapar ve Türk devleti bunu yapacaktır." dedi.

Mustafa Destici, 25 Mart Pazartesi günü BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı olduğunu belirterek, Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terörle mücadele topyekun yapılmalı - Son Dakika

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