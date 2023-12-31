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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türk Milleti Yoklukları Birlik ve Beraberlik İle Aşacak - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türk Milleti Yoklukları Birlik ve Beraberlik İle Aşacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milletinin tarihi boyunca kimsesizlerin kimsesi olarak bıraktığı izlerin takipçisi olduklarını belirterek, millet olarak yoklukları birlik ve beraberlik içinde aşacaklarını söyledi. Destici, ayrıca Filistin'de yaşanan katliamlara da değinerek, huzur, barış, refah ve kardeşlik adına Türk-İslam aleminin yeni yılını kutladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türk Milleti Yoklukları Birlik ve Beraberlik İle Aşacak
31.12.2023 - 17:23,
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk milletinin tarihi boyunca, kimsesizlerin kimsesi olarak bıraktığı binlerce yıllık izlerinin takipçisiyiz. İnşallah millet olarak yokluk, sıkıntı ve her türlü buhranları aşma becerisini birlik ve beraberlik içinde çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı 2023 yılının, insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birine sahne olduğunu belirtti.

Gazze'de, Filistin'de, tamamına yakını sivil, çoğunluğunu çocukların, kadınların ve yaşlıların oluşturduğu 20 binin üzerinde masum Müslümanın, terörist ve siyonist İsrail'in bombaları altında can verdiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Türk milletinin tarihi boyunca, kimsesizlerin kimsesi olarak bıraktığı binlerce yıllık izlerinin takipçisiyiz. İnşallah millet olarak yokluk, sıkıntı ve her türlü buhranları aşma becerisini birlik ve beraberlik içinde çözeceğiz. Muhannete ve hasım odaklara fırsat vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte, necip milletimizin, Türk-İslam aleminin yeni yılını, huzur, barış, refah ve ebedi kardeşlik adına kutluyorum."

Kaynak: AA
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