Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Destici, mesajında, "Polis Nizamnamesi" adlı kanunun yürürlüğe girdiği 10 Nisan 1845'in Türk Polis Teşkilatının kuruluş günü olarak kutlandığını anımsattı.
Türk polisinin tarihini milletin tarihiyle akran saydıklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:
"Türk Polis Teşkilatımız, gayretleriyle, başarılarıyla, fedakarlıklarıyla, her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur.
Suçun önlenmesi ve suçla mücadele gibi önemli toplumsal görevleri yerine getiren Türk polisi, kamuya ait tüm alanlarda devletin vatandaşa hizmet ulaştırabilmesi için uygun zemini ve şartları sağlar. Bu yönüyle polis teşkilatımızın, tüm kamu hizmetlerine ve sosyal hayatın bütününe katkı sağladığını söylemek durumundayız."
Destici, teşkilat mensuplarının, cumhuriyet tarihi boyunca asli görevleriyle önce ayaklanmalar, sonra terörle mücadele etmesi dolayısıyla devletin bekası ve milletin bağımsızlığıyla ilgili önemli paya sahip olduğunu belirtti.
"Bütün kamu görevlilerinden farklı olarak, yılın 365 günü ve 24 saat görev yapan polislerimiz, bu ağır yükün yanında meslek hayatlarının her anını ölüm tehlikesiyle geçirmeleri itibarıyla da çok ağır bir sorumluluk üstleniyorlar." ifadelerini kullanan Destici, teşkilat mensuplarının Ramazan Bayramı ve Polis Haftasını kutlayarak, şehit polisleri rahmet ve minnetle yad etti.
Son Dakika › Politika › BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Başkan Oya Tekin, Seyhan Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, eşit hizmet götürme mücadelesi vereceklerini ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılacağı bir anlayışın benimseneceğini belirtti. Yeni meclis başkanvekilleri de seçildi.
Isparta Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yoğun katılım gerçekleşti. Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada Isparta'daki birlik ve beraberliğin gücünü vurgulayarak tüm Ispartalı vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bayramın güzelliğinin paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirtti.
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeli, seçim sonrası itiraz sürecini takip eden basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti. YSK'daki seçim sonrası mesaisi, itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Uşak Valisi Turan Ergün'ün konuşmasıyla başlayan bayramlaşma programında, vatandaşlara sağlık ve huzur içinde bir bayram diledi. Programa AK Parti ve CHP milletvekilleri, belediye başkanı, il jandarma komutanı, kaymakamlar, üniversite rektör yardımcısı ve diğer kurum müdürleri katıldı.
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