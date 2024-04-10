BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Destici, mesajında, "Polis Nizamnamesi" adlı kanunun yürürlüğe girdiği 10 Nisan 1845'in Türk Polis Teşkilatının kuruluş günü olarak kutlandığını anımsattı.

Türk polisinin tarihini milletin tarihiyle akran saydıklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatımız, gayretleriyle, başarılarıyla, fedakarlıklarıyla, her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur.

Suçun önlenmesi ve suçla mücadele gibi önemli toplumsal görevleri yerine getiren Türk polisi, kamuya ait tüm alanlarda devletin vatandaşa hizmet ulaştırabilmesi için uygun zemini ve şartları sağlar. Bu yönüyle polis teşkilatımızın, tüm kamu hizmetlerine ve sosyal hayatın bütününe katkı sağladığını söylemek durumundayız."

Destici, teşkilat mensuplarının, cumhuriyet tarihi boyunca asli görevleriyle önce ayaklanmalar, sonra terörle mücadele etmesi dolayısıyla devletin bekası ve milletin bağımsızlığıyla ilgili önemli paya sahip olduğunu belirtti.

"Bütün kamu görevlilerinden farklı olarak, yılın 365 günü ve 24 saat görev yapan polislerimiz, bu ağır yükün yanında meslek hayatlarının her anını ölüm tehlikesiyle geçirmeleri itibarıyla da çok ağır bir sorumluluk üstleniyorlar." ifadelerini kullanan Destici, teşkilat mensuplarının Ramazan Bayramı ve Polis Haftasını kutlayarak, şehit polisleri rahmet ve minnetle yad etti.