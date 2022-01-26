Üye Girişi
BBP lideri Destici, Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi - Son Dakika

BBP lideri Destici, Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi

26.01.2022 14:21
BBP lideri Destici, Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kar yağışının felakete dönüştüğü saatlerde belediyenin ihmalini, çaresizliğini ve söz konusu görüşmenin zamanlamasını önemli bir hadise...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kar yağışının felakete dönüştüğü saatlerde belediyenin ihmalini, çaresizliğini ve söz konusu görüşmenin zamanlamasını önemli bir hadise olarak değerlendiriyorum. İstanbul Belediyesi'nin sözcülerinin görüşmenin ortaya çıkmasıyla art arda sıraladıkları yalanların en az diğeri kadar ağır bir kusur olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dün, televizyonlarda, yollarda 12 saati aşan sürelerde mahsur kalan vatandaşlarımızı izledik. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Her şey herkesin gözleri önünde yaşanıyor. Her şeyden şikayet edenlerin beklenen kar yağışında bile hiçbir tedbir almadıklarını ve süreci yönetemediklerini bütün açıklığıyla görüyoruz. Büyükşehirlerde ya da illerde vatandaşımız belediye başkanına neden oy veriyor, belediyeyi yönetsin diye, genel sıkıntılarını gidersin diye oy veriyor. Bu kadar devasa bütçe ellerinde ama biz bugüne kadar ne gördük, bazı belediye başkanları genel siyasetle ilgilenmekten yerel siyaseti bıraktılar. Görüyoruz ki onlar yerel siyaseti çoktan bırakmış, kendilerinin ilerdeki makamları, mevkileri için şu anda oturdukları koltukları, belediye başkanlıklarını bir araç olarak kullandıklarını görüyoruz. Meteorolojinin, teknolojinin, iletişimin, İstanbul Belediyesi'nin bütçesinin günümüzdeki imkanlarıyla yaşanan görüntüleri yan yana koyduğumuzda karşımızdaki tablonun korkunçluğunu ve buna neden olan yönetim başarısızlığını aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

"Sosyal medya trollerinin sokak köpekleri gibi saldırmaları duruşumuzu ve istikametimizi hiçbir şekilde etkilemez"

Destici, "Kar yağışı, çok sayıda ilimizde mevsim normallerinin çok üzerinde gerçekleşti. Bununla birlikte başta Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere içinde Ankara Belediyesi'nin de olduğu çok sayıda belediye, mağduriyetleri minimum düzeye indirerek karla mücadele ettiler. Ankara Belediyesi örneğini bilerek telaffuz ettim. Büyük Birlik Partisi, kurulduğu günden beri faili kim olursa olsun doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi becerebilen, doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demekten imtina etmeyen, doğrular söz konusu olduğunda tereddüt etmeyen, korkmayan, geri adım atmayan insanların kurduğu ve yaşattığı bir siyasi partidir. Yaşadığımız ve Türkiye'nin başkenti olan şehirdeki belediyenin durumuyla ilgili 'nezaket' çerçevesinde yaptığımız bir eleştiriye, sosyal medya trollerinin 'sokak köpekleri' gibi saldırmalarının duruşumuzu ve istikametimizi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini tekrar herkese hatırlatmak istiyorum. Herkes iyi bilsin ki sokak köpeklerinden de, sokak köpeği suretindeki insanlardan da hayatımız boyunca korkmadık. Bundan sonra da korkmayacağız" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi'yle yaptığı görüşmeyi eleştiren Destici, "Kar yağışının felakete dönüştüğü saatlerde belediyenin ihmalini, çaresizliğini ve söz konusu görüşmenin zamanlamasını önemli bir hadise olarak değerlendiriyorum. İstanbul Belediyesi'nin sözcülerinin görüşmenin ortaya çıkmasıyla art arda sıraladıkları yalanların en az diğeri kadar ağır bir kusur olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse yaşananları komplo teorisi ucuzluğuyla tevil etmeye çalışmasın"

Millet İttifakı'nın liderlerinin ABD Büyükelçisiyle yaptığı mutat görüşmeleri değerlendiren Destici, " Doğu Akdeniz'in bir enerji havzası olarak artan önemi, bölgemizi yeniden hiçbir ahlak ve insanlık ölçüsü tanımayan provokasyonların odağı haline getirdi. Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını küresel emperyalizme terk etmesi için baskı görüyor. Ülkemiz, uluslararası alanda haklarını koruyamayacak ölçüde etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri, sürekli olarak dünyaya hukuk ve demokrasi dersi verme rolü yapan sözde gelişmiş devletler tarafından himaye ediliyor, destekleniyor. ABD başkanları, hiç utanmadan, hiç çekinmeden terör örgütlerine on binlerce tır silah gönderdiklerini, Türkiye'de iktidarı 'muhalefet partileriyle işbirliği yaparak değiştireceklerini', Türkiye'de darbe girişimi yapan ajan teşkilatının 'masum bir sivil toplum örgütü' olduğunu telaffuz edebiliyorlar. İngiltere Büyükelçisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla ve İstanbul Başkonsolosu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanıyla yaptığı görüşmelerin doğru düzlemde ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin önemine tekrar dikkat çekmek istiyorum. Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın birlikte yaptıkları 'Demokrasi yolu Diyarbakır'dan geçer', bir bütün olarak ve aynı oyun planının parçaları olduğunu düşünüyoruz. Sedef Kabaş'ın provokasyon kokan söz ve davranışlarının zamanlamasının ve ABD'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ayrıca tesadüf olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıntıya şimdilik girmeyecek, sadece birkaç uyarıyla yetineceğim. Hiç kimse yaşananları komplo teorisi ucuzluğuyla tevil etmeye çalışmasın. Kısa bir süre önce Türkiye'yi yönetmesi için birileri tarafından hazırlanan bir siyasi partinin genel başkan yardımcılarından birinin casusluk suçlamasıyla tutuklanmasına şahit olduk. Bu da önce komplo teorisi cümlesiyle tevil edilmeye çalışıldı ama işlendiği iddia edilen suça dair görüntüler ortalığa saçıldığında, komplo teorisi cümlesini kullananlar havaya bakıp ıslık çalmaya başladılar. Siyasette herkesin bildiği sırlar vardır. Bir kısmı içeriği, bir kısmı zamanlaması, bir kısmı da hukuki niteliği nedeniyle belli bir süre telaffuz edilmeyebilir. Ama bu onların hakikaten sır olduğu ve ebediyen dile getirilmeyeceği anlamına gelmez. Türk devleti kayıt devletidir. ve hiçbir suç sonsuza dek gizli kalmaz" diye konuştu. - ANKARA

BBP lideri Destici, Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi
BBP lideri Destici, Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi
BBP lideri Destici, Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi
BBP lideri Destici, Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi
BBP lideri Destici, Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi

YORUMLAR
500

Büyük Birlik Partisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, England, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP lideri Destici, Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi - Son Dakika


Bu araştırma şaşırtacak! Yurt dışında yaşamak istediğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 53 Bu araştırma şaşırtacak! Yurt dışında yaşamak istediğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 53         
14:21
İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu         
14:12
ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı         
14:07
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29

Son Dakika Haberleri
14:21 Bu araştırma şaşırtacak! Yurt dışında yaşamak istediğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 53
14:15 Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular için gıda-barınma teklif ettik, "İhtiyacımız yok" cevabını aldık
14:11 İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu
14:11 Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor
14:07 ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı
14:05 Ezgi Mola, aynı reklamda oynadığı müzisyen tarafından 6 yıldır tehdit ediliyormuş
14:02 Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan araç sahiplerine acil çağrı: Yol kenarına terk edilen araçlarınızı alın, yoksa çekeceğiz
14:01 Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor
13:36 Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı?
13:31 Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 14:31:46. #1.12#
SON DAKİKA: BBP lideri Destici, Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement