BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesini istedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesini istedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hükümete emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesi çağrısında bulundu. Destici, Konya'da yaptığı ziyaretlerde emekli maaşlarının düşüklüğüne değinerek, temmuz ayında maaşlarda yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Ayrıca Gazze'deki savaşa da değinen Destici, İsrail'in yaptığı soykırıma karşı çıkan ülkeleri ayağa kalkmaya çağırdı.

07.05.2024 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hükümete emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesi çağrısında bulundu.

Konya'da, partisinin Ereğli, Halkapınar ve Bozkır ilçe teşkilatlarını ziyaret eden BBP lideri Destici, ilk olarak Ereğli'deki parti teşkilatını, ardından 31 Mart seçimlerinde CHP adayı olarak seçimi kazanan ilçe belediye başkanı Ümit Akpınar'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra yerel seçimlerde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Halkapınar'a geçen Destici, belediye binasını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Vardar'la makamında görüştü.

Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Destici, ilçe halkına, ilçeye doğal gaz getirilmesi için elinden geleni yapacağı sözünü verdi.

İç ve dış politika gündemine yönelik açıklamalarda da bulunan Destici, emekli maaşlarının düşüklüğüne değinerek, temmuz ayında maaşlarda yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Destici, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl, 2023 temmuz ayında emeklilerimize büyük haksızlık yapıldı. Memurlar kamuda çalışan işçilerin maaşı bir kaç kat artırılırken maalesef emeklilerimizin maaşı yerinde saydı. Bir kök maaş hikayesi çıkarıldı, 7500 lira olan maaş milyonlarca emeklimiz için 7500 lirada kaldı. O zaman da bunun doğru olmadığını söyledim, bugün de söylüyorum, en azından bu temmuzda emeklilerimizle ilgili hak mağduriyeti ortadan kaldırılmalı ve emekli maaşı en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı. Emeklilere Kurban Bayramı'nda en azından 10 bin lira verilsin ki emeklimiz de kurban kesebilsin."

Destici, temmuz ayında memurlara yapılacak enflasyon farkı iyileştirmesinin asgari ücretlilere de yapılmasını istedi.

"Artık yeter"

Gazze'deki savaşa da değinen Destici, İsrail'n halkın toplandığı yere saldırdığını, kadın, çocuk, sivil, hasta, hastane, cami, okul dikkate almadan bombaladığını vurgularak, "Katletmeye öldürmeye devam ediyor. Ebette ki lanetliyoruz, ebette ki kınıyoruz ama başta İslam işbirliği ülkelerine üye olan ülkeler olmak üzere, barıştan yana olan, İsrail'in yaptığı bu soykırıma karşı çıkan ülkeleri ayağa kalkmaya, katil İsrail'e, Netanyahu'ya 'dur' demelerini bekliyorum. Artık yeter."

Daha sonra Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy'u makamında ziyaret eden Destici, Bozkır'a hareket etti.

Bozkır'da belediye binasında Başkan Nazif Karabulut ve partilileri tarafından karşılanan Destici,burada vatandaşlara hitap etti.

Bozkır'ın tüm ihtiyaçları için her zaman destek olma sözü veren Destici, belediye çalışanları ve partilileriyle sohbet etti.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Asgari Ücret, Hükümet, Konya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:30 Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
17:29 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238’e çıktı Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 19:09:00. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement