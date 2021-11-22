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BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, Batı ne diyor ona bakacak değiliz - Son Dakika

BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, Batı ne diyor ona bakacak değiliz

22.11.2021 09:14

Denizli'ye gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin düzenlediği toplantıda, kadın ve çocuk katilleri için idam istediklerini belirterek, "Biz sapık cani katillerin ve teröristlerin işledikleri hunharca suçların cezasız kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Cezaları da idam olmalı. Biz bir Hollanda, İsviçre değiliz. Biz Müslüman Türk milletiyiz. Bizim inancımızda da bunun yeri var kültürümüzde de yeri var. Batı ne diyor ona da bakacak değiliz" açıklamalarında bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Pamukkale ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen partiye toplu üye katılım törenine katıldı.

"HAK ETTİKLERİ CEZA İDAMDIR, İDAM GERİ GELMELİDİR"

Ülkemizde bir takım üzücü hadiseler yaşanmaya devam ettiğini belirten Destici, "Bundan birkaç hafta önce İstanbul'da sırf işi için oraya giden bir kızımız, bir hanım kardeşimiz Başak Cengiz kızımız maalesef bir cani sapık tarafından keyfi olarak samuray kılıcıyla öldürüldü. Bende arkadaşlarımla birlikte ailesini ziyaret ettim. Çok metanetli imanlı gördüm. Onların metaneti bu suçlunun en ağır cezayı almasını gerektirmektedir. En ağır ceza nedir? Birkaç gün önce de Elmalı'da Karaman'dan oraya giden bir Yörük ailenin üç yaşındaki kızları Müslüme hayatını kaybetti. Olayın nasıl gerçekleştiği henüz ortaya çıkarılmış değil. İnşallah arkasından bir şey çıkmaz. Ama maalesef buna benzer arkasından pek çok sapıklık çıkan katledilmiş olarak çıkan, hunharca öldürülmüş olan çocuklarımız oldu. Onun için biz BBP olarak başından itibaren diyoruz ki; en ağır cezayı alacak. Peki nedir en ağır ceza, müebbet hapis cezası. Peki müebbet hapis cezasının yatarı ne kadar, en fazla, orada da bir af çıkmaz infaz düzenlemesi olmazsa 20 sene yatıp çıkıyor. Bize göre en ağır ceza bu olamaz. Bize göre en ağır değil. Hak ettiği ceza idamdır ve idam geri gelmelidir. " dedi.

"ANAYASA TEKLİFİNİ HAZIRLAYIP VERDİK"

İdam cezasını iki suç için istediklerini ifade eden Destici, "Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman diyorlar ki BBP idam cezası istiyor. Evet istiyoruz. Lakin biz idam cezasını her suç için istemiyoruz. Biz bunun anayasa teklifini de hazırlayıp verdik. İki suç için istiyoruz. Bir işte bu tür çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz edip ya da hunharca öldüren sapıklar için iki bizzat kurşunu sıkarak ya da bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, sivilimizi şehit eden teröristler için istiyoruz. Doğru mu söylüyoruz arkadaşlar? Siz de bizim gibi düşünmüyor musunuz? Vatandaşımızın kahir ekseriyetinin ki; biz sandık koyup bunun referandumunu da yaptık. Halkımızın yüzde 90'ının üzerindeki büyük çoğunluk bu iki suç için idam cezasının geri getirilmesini istiyor.

"BATI NE DİYOR ONA DA BAKACAK DEĞİLİZ"

Biz bu sapık cani katillerin ve teröristlerin mutlaka işledikleri hunharca suçların cezasız kalmamasını ve cezanın da idam olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir Hollanda değiliz. Biz bir İsviçre değiliz. Biz bir Müslüman Türk milletiyiz. Bizim inancımızda da bunun yeri var kültürümüzde de yeri var. Batı ne diyor ona da bakacak değiliz." diye konuştu. Destici, konuşmasının ardından partiye katılanlara rozet taktı.

BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, Batı ne diyor ona bakacak değiliz

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Hollanda, İsviçre, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, Batı ne diyor ona bakacak değiliz - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, Batı ne diyor ona bakacak değiliz - Son Dakika
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