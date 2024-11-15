BBP lideri Destici, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP lideri Destici, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

BBP lideri Destici, KKTC\'nin 41\'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15.11.2024 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici, mesajında, "Kıbrıs, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1571'de, 2'nci Selim döneminde fethedildi ve 450 yılı aşkın süredir, Türklerin yurdu ve Türk toprağı olarak varlığını devam ettiriyor. 15 Temmuz 1974'te, hedefleri adada Türk varlığını yok etmek olan Rum subaylarından oluşan bir cunta, Kıbrıs'ta, Yunanistan'ın desteğiyle bir darbe gerçekleştirdi. Yaşananlar üzerine Türkiye Cumhuriyeti, imza sahibi olduğu 1959 tarihli Zürih ve Londra Anlaşmaları ile uluslararası hukukun vermiş olduğu garantörlük haklarını kullanarak, 20 Temmuz 1974 sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle adaya müdahale ederek, zaten bir süredir devam eden ve darbeyle yoğunlaşan Türklere yönelik katliamları durdurdu. Harekatla Türkiye, Türkler ve Rumlar başta olmak üzere, Kıbrıs'ta yaşayan herkesin güvenliğini sağlanmış oldu. Kıbrıs Harekatı sonrasında, 1976'da Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi, 15 Kasım 1983'te, self-determinasyon hakkını kullanarak, oy birliği ile aldığı kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etti. KKTC'nin kuruluş bildirgesini, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu. Kıbrıs Türklüğü, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biridir. Kıbrıs Türklüğünün varlığını sonsuza dek hür ve güven içinde sürdürmesi dileği ve kardeşliğimizin ebediyete kadar devam edeceğine olan inancımla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs'ın vatan olması ve vatan kalması için canlarını veren tüm şehitlerimizi, mücahitlerimizi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Fazıl Küçük'ü, 13 Ocak 2012'de kaybettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Kıbrıs, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP lideri Destici, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
16:36 Trump’ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:31 Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na mesaj var Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
16:20 1 Ocak’tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL KDV olacak 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak
16:04 Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alacak formülü buldu Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
15:54 Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi
15:49 Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif 100 çocuk var Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
15:41 Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 12:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: BBP lideri Destici, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.