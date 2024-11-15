BBP lideri Destici, KKTC\'nin 41\'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici, mesajında, "Kıbrıs, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1571'de, 2'nci Selim döneminde fethedildi ve 450 yılı aşkın süredir, Türklerin yurdu ve Türk toprağı olarak varlığını devam ettiriyor. 15 Temmuz 1974'te, hedefleri adada Türk varlığını yok etmek olan Rum subaylarından oluşan bir cunta, Kıbrıs'ta, Yunanistan'ın desteğiyle bir darbe gerçekleştirdi. Yaşananlar üzerine Türkiye Cumhuriyeti, imza sahibi olduğu 1959 tarihli Zürih ve Londra Anlaşmaları ile uluslararası hukukun vermiş olduğu garantörlük haklarını kullanarak, 20 Temmuz 1974 sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle adaya müdahale ederek, zaten bir süredir devam eden ve darbeyle yoğunlaşan Türklere yönelik katliamları durdurdu. Harekatla Türkiye, Türkler ve Rumlar başta olmak üzere, Kıbrıs'ta yaşayan herkesin güvenliğini sağlanmış oldu. Kıbrıs Harekatı sonrasında, 1976'da Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi, 15 Kasım 1983'te, self-determinasyon hakkını kullanarak, oy birliği ile aldığı kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etti. KKTC'nin kuruluş bildirgesini, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu. Kıbrıs Türklüğü, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biridir. Kıbrıs Türklüğünün varlığını sonsuza dek hür ve güven içinde sürdürmesi dileği ve kardeşliğimizin ebediyete kadar devam edeceğine olan inancımla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs'ın vatan olması ve vatan kalması için canlarını veren tüm şehitlerimizi, mücahitlerimizi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Fazıl Küçük'ü, 13 Ocak 2012'de kaybettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum" dedi.