BBP Lideri Destici: PKK lehine sosyal medya paylaşımları yeni bir planın parçası

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK lehine sloganların yer aldığı sosyal medya paylaşımlarının yeni bir planın parçası olduğunu belirterek, "Bu türlü sosyal medya ağırlıklı propagandalara görüldüğü yerde, Mersin'de olduğu gibi ivedilikle müdahale edilmelidir." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye aleyhinde faaliyette bulunan terör örgütü mensuplarının ve uzantılarının vatandaşlıktan çıkarılmalarıyla ilgili kanun teklifi hazırlayarak, Mecliste kendileriyle aynı hassasiyeti taşıyan partilerle paylaşacaklarını bildirdi.

Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a övgü sloganlarıyla halay çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlamaya başladığına işaret eden Destici, bu görüntülerin ağırlıklı olarak CHP ve DEM Parti belediyeleri bölgeleri ile Ege ve Akdeniz illerindeki tatil beldelerinden paylaşıldığını belirtti.

Yapılan propagandaları "düşünce özgürlüğü" ve "meşru" olarak savunmanın, başlı başına bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Bu hainlerin asıl amaç ve planları ülkemizi bu ortama alıştırmak, yasa dışı durumlarını ve bölücülüklerini normalleştirmek; sonrasında, Suriye'nin kuzeyinde CENTCOM'un maşalığını yapan PYD/ YPG ile eklemlenip, ülkemizin bilhassa doğu ve güneydoğu bölgelerinde yeni terör eylemleri oluşturmak için rezerv alanları oluşturmaktır. Eşkıyanın bu yeni stratejileri esasen yeni bir plandır. Bu türlü sosyal medya ağırlıklı propagandalara görüldüğü yerde, Mersin'de olduğu gibi ivedilikle müdahale edilmelidir."