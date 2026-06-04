BBP Genel Başkanı Destici\'nin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 64 yaşında vefat eden emekli polis memuru ağabeyi Halil Nural Destici, Eskişehir'de dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun zamandır kanser tedavisi gören Halil Nural Destici, 71 Evler Mahallesi'ndeki evinde dün vefat etti. Merhum Destici'nin cenaze töreni, Günyüzü ilçesinde Gecek Mahalle Camii'nde gerçekleştirildi. Destici'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü cenaze nakil aracı ile getirildi. Başkan Mustafa Destici, taziyeleri kabul etti. Yüzlerce vatandaşın katılım gösterdiği cenazede anne Özgül Fahriye Destici, merhum oğlu Halil Nural Destici'nin tabutu başında zor anlar yaşadı.

"Evimizin büyüğünü, direğini kaybettik"

Cenaze töreninde bir konuşma yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Burada Türkiye'nin dört bir tarafından Diyarbakır'dan İstanbul'a, Trabzon'dan Sivas'a, pek çok hemen hemen bütün illerinden gelen misafirlerimiz var, arkadaşlarımız var. Uzun yoldan geldiler, hepsine teşekkür ediyorum. Hatta bir Genel Başkan Yardımcımız Bülent İspir Bey buraya geldi, burada annesinin kalp krizi geçirdiğini ve vefat ettiğini öğrendi, geri döndü. Onun için sağlıkla geldiniz, sağlıkla dönmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu bizim köyümüzde çekirdek aile olarak üçüncü cenazemiz. Önce ablamızı kaybettik, sonra babamızı rahmet-i rahmana uğurladık, şimdi de ağabeyimizi uğurluyoruz. Biraz önce kardeşim de ifade etti, ağabeyim babadan sonra evimizin büyüğüydü. Evimizin büyüğünü kaybettik, direğini kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Hayatını dürüst yaşadı, temiz yaşadı. İnsanlara iyilik yapma noktasında çok fedakardı, çok merhametliydi ve birisi gerçekten yardıma ihtiyacı varsa elinden gelen bütün gayreti gösterirdi. Bu kalabalık, bu bu kadar cenazeye katılım işte onun hayattayken bu 60-64 yıla sığdırdığı bu mücadelenin, bu misafirperverliğin, fedakarlığın, kadirşinaslığın, alicenaplığın bir sonucu" dedi.

Cenaze namazını kardeşi kıldırdı

Merhumun cenaze namazını kardeşi Mehmet Akif Destici kıldırdı. Dualar ve gözyaşları arasında yon yolculuğuna uğurlanan Destici'nin cenazesi, Gecek Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan, cenazeye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarciklioğlu ve birçok isim adına çelenk gönderildi.

Cenaze törenine; Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş katıldı. - ESKİŞEHİR