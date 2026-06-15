İran'dan ABD anlaşmasında Lübnan vurgusu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, " Lübnan'ın güvenliği tehdit edilirse anlaşma sürdürülemez" diyerek Lübnan'ın ulusal egemenliğinin, ABD ile varılan mutabakat zaptının temel noktalarından biri olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında İran ve ABD arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Cuma günü İsviçre'de ABD ile imzalanacak anlaşma öncesinde bölgesel ziyaretlerin gündemde olduğunu söyleyen Bekayi, Lübnan'ın mutabakat zaptının kritik bir parçası olduğunu ve ülkenin oradaki gelişmeleri yakından izleyeceğini ifade etti. Bekayi, "Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, ABD ile yapılan geçici anlaşmanın bir parçasıdır. Tüm Lübnan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Siyonist varlığın Lübnan'a yönelik bu terör saldırıları nedeniyle belirli ölçütlere göre kararımızı aldık" dedi.

"Lübnan'ın güvenliği tehdit edilirse anlaşma sürdürülemez"

"Lübnan'ın güvenliği tehdit edilirse anlaşma sürdürülemez" diyen Bekayi, "Lübnan'ın ulusal egemenliği, ABD ile varılan mutabakat zaptının temel noktalarından biridir. Anlaşma, uluslararası taahhüdümüz çerçevesinde açıkça belirtildiği gibi, Lübnan'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi de dahil savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini vurgulamaktadır. Bu açık ifadeler, Lübnan'ın güvenliği ve toprak bağımsızlığına ilişkin kapsamlı garantiler olmadan hiçbir anlaşmanın sürdürülebilir olmayacağını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Amerikalılara şüpheyle bakıyoruz"

Batı tarafından onlarca yıl önce düzenlenen darbeyi, "derin köklü" güvensizliğin başlangıç noktası olarak gösteren Bekayi, "Amerikalılara şüpheyle bakıyoruz. Çünkü 1953'e kadar uzanan geçmiş deneyimlerimiz var. O andan itibaren ABD ile İran arasında güven yok oldu ve bu derin köklü bir durum. ABD'nin güvenimizi kazanmak için kat etmesi gereken uzun bir yol var" dedi.

"Anlaşmaya varmış olmamız İran'a karşı suçları unutacağımız anlamına gelmiyor"

Bekayi, "Tüm şehitler için tazminat ve adaletin aranması, kalıcı, sürekli ve affedilemez bir adımdır. Hiç kimse, İran halkına karşı işlenen büyük suçları hiçbir şartta unutamaz. Dışişleri Bakanlığı, bu iğrenç suçları belgelemek, kaydetmek ve hakkında konuşmak için her türlü aracı, kapasiteyi ve uluslararası platformu kullanacaktır. Bu nedenle, gerilimleri azaltmak ve savaşı sona erdirmek için herhangi bir anlaşmaya varmak, diğer tarafın İran halkına karşı işlediği suçları görmezden gelmek, unutmak veya affetmek anlamına asla gelmeyecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN