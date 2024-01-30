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Bozdağ'a kitapçık fırlatan CHP'li vekil Bankoğlu: Anayasa'yı gösterecektim ama dayanamadım - Son Dakika
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Politika

Bozdağ'a kitapçık fırlatan CHP'li vekil Bankoğlu: Anayasa'yı gösterecektim ama dayanamadım

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu "Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" diye konuştu.

30.01.2024 22:43  Güncelleme: 22:46
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Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü.

CHP'Lİ VEKİL ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATTI

Eski Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın kararı okuduğu sırada ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü anlarda Meclis'te tansiyon bir anda yükselirken, Bozdağ'ın kürsüsüne doğru yaklaşan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu elindeki Anayasa kitapçığını fırlattı.

"PLANLI BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Canlı yayın sırasında kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerin ardından olaya ilişkin Sözcü TV'ye konuşan Bankoğlu, "Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" ifadelerini kullandı.

Bozdağ\'a kitapçık fırlatan CHP\'li vekil Bankoğlu: Anayasa\'yı gösterecektim ama dayanamadım

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SON DAKİKA: Bozdağ'a kitapçık fırlatan CHP'li vekil Bankoğlu: Anayasa'yı gösterecektim ama dayanamadım - Son Dakika
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