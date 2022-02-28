Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi - Son Dakika
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Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi

28.02.2022 13:24

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında öğle saatlerinde başlayan müzakere görüşmeleri sona erdi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında öğle saatlerinde başlayan müzakere görüşmeleri sona erdi. Ukrayna Devlet başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Kiev yönetiminin müzakerelerdeki pozisyonunun ateşkes ve Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde devam ederken, iki ülkenin heyetleri bugün müzakere görüşmeleri için Belarus'ta bir araya geldi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, öğle saatlerinde başlayan kritik görüşmenin sona erdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych görüşmeye dair bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin Rusya ile müzakerelerdeki pozisyonunun ateşkes ve Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu ifade etti. Arestovych, tarafların Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası sözleşmelere uygun olarak ortak bir bildiri yayınlamadan müzakerelerin hiçbir ayrıntısının kamuoyuna açıklanmayacağını vurguladı. "Pozisyonumuz çok net, ön koşul ve ültimatom yok" diyen Arestovych, "Ukrayna, ateşkes ve tüm Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi konusunda ısrarcı" ifadelerini kullandı. Arestovych, bu durumun özellikle Rus kuvvetlerinin Kırım ve Donbass'tan çekilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna heyetinde yer alan isimler

Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer aldı.

Rusya heyetine ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etti. Heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Boris Gryzlov da bulundu.

Ukrayna: "Rusya 5 bin 300'den fazla askerini kaybetti"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın 4 günde 5 bin 300'den fazla askerini kaybettiği duyuruldu. Açıklamada 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 askeri zırhlı araç, 291 otomobil, 3 insansız hava aracı ve 2 geminin de imha edildiği belirtildi. - MİNSK

Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi
Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi

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Müzakere, Belarus, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belarus'taki Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sona erdi - Son Dakika
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