Belçika Başbakan Yardımcısı: İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısı uluslararası insancıl hukukun ihlalidir

Politika

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıya tepki göstererek, "Bu uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" dedi.

İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 100'den fazla kişiyi öldürmesine yönelik bir tepkide Belçika'dan geldi. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter yaptığı açıklamada, Gazze'de yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açıldığı yönündeki haberlerin kendisini "dehşete düşürdüğünü" belirterek, "Temel insani yardım için kuyrukta bekleyen insanları öldürmek mi? Bu uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir ve ( Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin) geçici tedbirlerine tamamen aykırıdır" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze şehrinin güneybatısında yardım bekleyen sivillere İsrail ordusu tarafından açılan ateşte 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 760 kişinin de yaralandığını açıkladı. - BRÜKSEL