Belediye Başkanı Hülya Erdem işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hülya Erdem'in, skandal bir karara imza attığı iddia edildi. İddiaya göre Erdem, desteklediği adaya kazanamayınca 39 çalışanını işten çıkardı.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı. Erdem, ilçe başkanlığı seçimlerinde desteklediği aday kazanamayınca partililerini bir bir işten çıkardı.
Erdem'inskandal kararı sonrası partilileri işten çıkardığı, partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak gerekçesiyle ihraç gerekçesiyle disipline sevk edildiği ileri sürüldü.
Ceyhan'da daha önce Belediye Başkanı olan ancak görevden alınan Kadir Aydar'ın kardeşi Caner Aydar'ın CHP İlçe başkanı olarak seçilmesinin ardından, konuşma yapmak için kürsüye çıkan Hülya Erdem protesto edildiği ileri sürüldü. Erdem'in konuşmasını tamamlayamadan kürsüden indiği iddia edildi.
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