Belediye Başkanı Hülya Erdem işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı - Son Dakika

Belediye Başkanı Hülya Erdem işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı

Belediye Başkanı Hülya Erdem işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı
Son Güncelleme: 19.09.2023 17:16

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe başkanlığında desteklediği adaya oy versinler diye önce 39 kişiyi işe aldı. Erdem desteklediği aday seçimde başarısız olunca, 39 kişiyi tekrar işten çıkardı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hülya Erdem'in, skandal bir karara imza attığı iddia edildi. İddiaya göre Erdem, desteklediği adaya kazanamayınca 39 çalışanını işten çıkardı.

İSTEDİĞİ ADAY KAZANAMAYINCA KIYIM YAPTI

Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı. Erdem, ilçe başkanlığı seçimlerinde desteklediği aday kazanamayınca partililerini bir bir işten çıkardı.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİĞİ İDDİASI

Erdem'inskandal kararı sonrası partilileri işten çıkardığı, partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak gerekçesiyle ihraç gerekçesiyle disipline sevk edildiği ileri sürüldü.

PROTESTO EDİLDİ

Ceyhan'da daha önce Belediye Başkanı olan ancak görevden alınan Kadir Aydar'ın kardeşi Caner Aydar'ın CHP İlçe başkanı olarak seçilmesinin ardından, konuşma yapmak için kürsüye çıkan Hülya Erdem protesto edildiği ileri sürüldü. Erdem'in konuşmasını tamamlayamadan kürsüden indiği iddia edildi.

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Son Dakika Politika Belediye Başkanı Hülya Erdem işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Hülya Erdem işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı - Son Dakika
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