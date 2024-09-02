Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Dalgası: 9 Kişi Partiden Ayrıldı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Dalgası: 9 Kişi Partiden Ayrıldı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifasının ardından, aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Oruç'un da bulunduğu 9 kişi partiden ayrıldı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, istifalara ilişkin herhangi bir istişarenin olmadığını belirtti.

02.09.2024 20:59  Güncelleme: 21:59
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan istifasının ardından 9 isim daha partiyle bağlarını kopardı. İstifa edenler arasında Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Oruç da yer alıyor.

KASIM GÜLPINAR'IN ARDINDAN YENİ İSTİFA DALGASI

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti. Gülpınar, AK Parti saflarına katılmayacağını, yoluna bağımsız devam edeceğini söylerken, Yeniden Refah ikinci bir istifa dalgasıyla sarsıldı.

Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar

9 KİŞİ BİRDEN İSTİFA ETTİ

Aralarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkanvekili Ahmet Oruç'un da yer aldığı 9 kişi partiden istifa etti. YRP'den istifa eden isimler şu şekilde: Ahmet Oruç, Sait Ağan, Cuma Demir, Osman Kaya, Mehmet Alak, Mehmet Şık, Celal Yeten, Ahmet Yıldız, Şavak Açar.

ERBAKAN: BİZİMLE İSTİŞARE OLMADI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Sözcü Tv'de istifalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir takım duyumlar geliyordu ama kesin bir bilgi yoktu. Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı.İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı.

Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

"KENDİSİNE 'SİRK CAMBASI' DİYEN YAPIYA GİDERSE DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Erbakan, Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialarla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Bilemiyorum. Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi için bizim partiye geçtiğince'sirk cambazı' ve 'Zübük siyasetçiler' ifadelerini kullanmıştı."

Yeniden Refah Partisi\'nde İstifa Dalgası: 9 Kişi Partiden Ayrıldı

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Dalgası: 9 Kişi Partiden Ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Cemal Hekim: Demek ki GAZLA bir yere kadar oluyormuş:))))ortada TEK LIDER REIS varken başka yollara girmeye gerek yokmuş 49 64 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: gayet normal bir şey türkiyede 2 parti olmalı merkez sağ ve merkez sol bu ne ya 151 parti olmuş benim fikrim bu 33 15 Yanıtla
  • Yaman Auto: Parti temizlenmiş. 19 14 Yanıtla
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