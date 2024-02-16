Belediyelerde çalışan mimar ve mühendisler: Hükümetten kadro bekliyoruz - Son Dakika
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Politika

Belediyelerde çalışan mimar ve mühendisler: Hükümetten kadro bekliyoruz

Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.

16.02.2024 11:32  Güncelleme: 11:55
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2017 yılında Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile Belediye ve İl Özel İdare Şirketlerinde şirket işçisi olarak, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışan ve asıl işleri yapan mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının, özlük haklarının düzeltilmesi ve devlet memuru kadrolarına geçirilmesi için Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, yetkililerin çözüm için harekete geçmesini bekliyor.

TEK GÜNDEM MÜHENDİS VE MİMARLARIN ÖZLÜK HAKLARINA KAVUŞMASI

Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 2017'deki düzenlemeyle taşeron şirketlerde teknik kadroda çalışan mühendis ve mimarların şirket işçisi olarak çalıştırılmaya başlanmasını tek gündemi haline getirdi.

Dernek, belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan personelin norm kadro talebini dile getirerek, sayılarının 9 bini bulduğunu belirtti. Bu personelin artık mutsuz ve umutsuz bir çalışan kitlesi oluşturduğu vurgulanırken, iş barışının sağlanması için çözüm arayışları devam ediyor.

KAMUDAKİ MESLEKTAŞLARLA FARK AÇILIYOR

Dernek tarafından yapılan açıklamada, belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan mühendis ve mimarların, kamudaki memur meslektaşları ile aralarındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekildi. Taşeron şirketlerde çalışırken resmi belge veya işe imza atamayan mühendis ve mimarların, şirket işçisi olduktan sonra memur eliyle yürütülmesi gereken işlerin neredeyse tamamında icracı ve imzacı olarak çalıştırıldığı belirtildi. Bu durumun, sosyal ve ekonomik farklılıklar yaratarak iş barışını zedelediği ve kamudaki özlük hakları dengesini bozduğu ifade edildi.

Mühendis ve mimarların özlük haklarının görmezden gelinmesinin ve mesleki denetim kapsamında imza yetkilerinin kurallara uygun şekilde işletilmemesinin toplumsal açıdan önemli bir sorun olduğu vurgulandı. Belediye ve il özel idare şirketlerinde istihdam edilen mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının mali sorunlarının ve özlük haklarının düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

Dernek açıklamasında, belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan mühendis ve mimar gibi teknik personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memuru kadrolarına geçirilmesi talebinde bulunarak bu konuda yetkililerin harekete geçmesini bekledikleri belirtildi.

Belediyelerde çalışan mimar ve mühendisler: Hükümetten kadro bekliyoruz

Mimar, Hukuk, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediyelerde çalışan mimar ve mühendisler: Hükümetten kadro bekliyoruz - Son Dakika

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