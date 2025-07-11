Belevi Mahallesi Muhtarlık Ofisi Açılışı Yapıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde Çameli Belediyesi ve Belevi Mahallesi Muhtarlığı işbirliğinde yapımı tamamlanan Belevi Mahallesi Muhtarlık Ofisi, düzenlenen törenle açıldı. Törende açılış konuşması yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Süreçte emeği geçen muhtarımıza ve katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

Çameli Belediyesi ve Belevi Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde yapımı tamamlanan Belevi Mahallesi Muhtarlık Ofisi, düzenlenen törenle dualar eşliğinde açıldı. Törende konuşma yapan Çameli Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım, muhtarlık binasının Belevi Mahallesi'ne hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Cengiz Arslan ise konuşmasında, muhtarlık ofisinin imece usulüyle yapıldığını, belediye olarak malzeme desteği sağladıklarını belirterek süreçte emeği geçen muhtarımıza ve katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Belevi Mahallesi Muhtarı Mutlu Doğan, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Açılış duası İlçe Müftüsü İsmail Yılmaz tarafından yapıldı. Ardından kurdele kesilerek muhtarlık ofisi resmen açıldı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Açılış törenine; Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Fethi Uğur ve İsmail Durmaz, Belediye Meclis üyeleri ve ilçe protokolü katıldı. - DENİZLİ