Politika

Berlin İdare Mahkemesi, Filistinli grupların Almanya'nın İsrail'e silah ihracatının engellenmesine yönelik talebini reddetti.

Almanya'da Berlin İdare Mahkemesi, Filistinli grupların Almanya'nın İsrail'e silah ihracatının engellenmesine yönelik talebini reddetti. Avrupa Hukuki Destek Merkezi (ELSC), Filistin için Hukuk ve Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü'nün de bulunduğu çeşitli kuruluşlar tarafından desteklenen talepte, Gazze Şeridi'nde Almanya'nın İsrail'e ihraç ettiği silahların insancıl hukuku ihlal edecek şekilde kullanıldığını ifade etti.

Almanya'nın bu yıl İsrail'e silah ihracatına ilişkin kararların fiilen beklemede olduğunu belirten Mahkeme, 'Almanya'nın uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edecek şekilde ihracata izin verme ihtimalinin bulunduğunu göstermediğini' söyledi. Mahkeme, ayrıca Alman hükümetinin silah ihracat izinlerini reddetme, ek koşullar ekleme veya alıcı ülkeden silahların kullanımını kısıtlama taahhüdü alma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Karara tepki gösteren avukat grupları, kararın anlaşılmaz olduğunu belirterek, Alman hükümetinin bekleyen silah ihracatı başvurularını gizli tuttuğunu ve bu nedenle önceden haberdar olmanın imkansız hale geldiğini aktardı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yıllık raporuna göre, 2023 yılında İsrail'in tüm silah alımlarının yüzde 30'unu gerçekleştiren Almanya, İsrail'in 2023 yılındaki silah alımlarının yüzde 69'unu gerçekleştiren ABD'nin ardından İsrail'in en büyük silah tedarikçisi konumunda yer aldı. - BERLİN