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Bernie Sanders, Biden'a İsrail'e yapılacak askeri yardımdan vazgeçme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Bernie Sanders, Biden'a İsrail'e yapılacak askeri yardımdan vazgeçme çağrısı yaptı

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupta, İsrail'e yapılması beklenen 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin 'kitlesel bir vahşete' dönüştüğünü ve İsrail'e '10.1 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlamanın sorumsuzluk olacağını' ifade etti.

Bernie Sanders, Biden\'a İsrail\'e yapılacak askeri yardımdan vazgeçme çağrısı yaptı
13.12.2023 - 22:11,
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Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupta, İsrail'e yapılması beklenen 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, "İsrail'in askeri harekatı modern tarihimizin en karanlık sayfalarından biri olarak hatırlanacak" dedi.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin ayrım gözetmeksizin 68 gündür Gazze Şeridi'ni bombalayan İsrail'e askeri yardım yapmaması konusunda baskı yapmayı devam ediyor. Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupta, İsrail'e yapılması beklenen 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin "kitlesel bir vahşete" dönüştüğünü ve İsrail'e "10.1 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlamanın sorumsuzluk olacağını" ifade etti.

Sanders, "İsrail'in askeri harekatı modern tarihimizin en karanlık bölümlerinden biri olarak hatırlanacak" ifadelerini kullanarak, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 18 bin sivilin öldürüldüğünü ve 49 bin sivilin yaralandığını belirtti.

Gazze'de ateşkese destek çağrısı

Biden'a ABD'nin bu hafta başında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını desteklemesi yönünde çağrıda bulunan Sanders, şu ana kadar Gazze'de 134 BM çalışanının öldürüldüğüne ve 1.9 milyon sivilin yerinden edildiğine dikkat çekti.

Gazze'deki 40 BM tesisinin koordinatları İsrailli komutanlarla paylaşılmasına rağmen İsrail güçleri tarafından vurulduğunu aktaran Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetine 10.1 milyar dolar ek askeri yardım sağlanmasının "Netanyahu hükümetinin yaygın, ayrım gözetmeyen bombardımanının devam etmesi anlamına geldiğini" ifade etti.

"Kongre'den talep edilen fonun bu kısmı için desteğinizi geri çekmenizi rica ediyorum"

Biden'ın İsrail, Ukrayna ve Hint-Pasifik bölgesi için 106 milyar dolarlık fon talebine değinen Sanders, "Bu nedenle, Kongre'den talep edilen fonun bu kısmı için desteğinizi geri çekmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı. Gazze'deki yıkımın, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Dresden ve Japon şehirlerinde görülen yıkımı geçtiğini aktaran Sanders, "İsrail'in yoğun nüfuslu kentsel alanlarda büyük patlayıcılar da dahil olmak üzere yaygın ve ayrım gözetmeyen bombardımana bel bağlaması vicdansızlıktır" dedi.

"Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız"

ABD'nin bu yıkımda "suç ortağı" olduğunu belirten Sanders, "Bu, ABD tarafından üretilen ve sağlanan, vergi mükellefleri tarafından büyük ölçüde sübvanse edilen bombalar ve ekipmanlarla yapılıyor. Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız" ifadelerini kullandı.

Sanders, son olarak ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 15 binden fazla bomba ile 57 bin top mermisi sağladığına ve İsrail'in Gazze'ye 22 binden fazla ABD yapımı bomba attığına dair ABD basınında yer alan haberlere değindi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bernie Sanders, Biden'a İsrail'e yapılacak askeri yardımdan vazgeçme çağrısı yaptı - Son Dakika


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