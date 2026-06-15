Berri'den ABD-İran Anlaşmasına Destek

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ve İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını dile getirerek anlaşmanın Lübnan'ı da kapsaması dolayısıyla her iki ülkeye de teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi gelişmeyi doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını söylemişti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, yaptığı açıklamada ABD ve İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsaması dolayısıyla her iki ülkeye de teşekkür eden Berri, "İran ve ABD'ye ve liderlerine, mutabakata varılan anlaşmaya İsrail'in Lübnan'ın tamamına yönelik saldırganlığını durduracak temel ve bağlayıcı bir madde eklenmesi konusundaki bağlılıkları ve ısrarları için teşekkür ve takdirlerimi ileetiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu anlaşmanın Lübnan'ın tüm toprakları üzerindeki egemenliğini korumasını umduğunu da sözlerine ekleyen Berri, anlaşmaya varılmasında Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır'a teşekkür ederek anlaşmanın Lübnan dahil bölgede güvenlik ve istikrarın temellerini attığını söyledi.

Pakistan Başbakanı Şerif, anlaşmanın yürürlüğe girdiğini duyurmuştu

İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik son saldırılarına karşılık vermek üzere saldırı hazırlığı yaparken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran arasındaki barış anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Şerif, tarafların Lübnan dahil tüm cephelerdeki çatışmaları derhal ve kalıcı olarak sonlandırma kararı verdiğini bildirerek, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran tarihinde İsviçre'de gerçekleştirileceğini söylemişti.

Trump: "Ablukanın derhal kaldırılması talimatını veriyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılacağını belirterek, "Tüm tarafları tebrik ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın deniz trafiğine tamamen açılmasını resmen onaylıyor, buna eş zamanlı olarak ABD Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan ablukanın derhal kaldırılması talimatını veriyorum" demişti. Trump, " Dünya'nın gemileri, makinelerinizi çalıştırın. Petrol akmaya başlasın" ifadelerini kullandı.

İran'dan doğrulama

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi gelişmeyi doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını söylemişti. Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirten Garibabadi, "Lübnan da dahil olmak üzere farklı cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlara derhal ve kalıcı olarak son verileceği bu gece duyurulacak" demişti. Mutabakat zaptının imzalanmasından sonra nihai anlaşmayı şekillendirmek üzere 60 gün sürecek bir müzakere sürecinin yaşanacağına işaret eden Garibabadi, "ABD'nin savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve İran varlıklarını serbest bırakmaya yönelik taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler, ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlı" ifadeleri kullanmıştı. 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacak imza töreninin ardından anlaşma metninin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydeden Garibabadi, ülkesinin tüm önemli prensiplerinin bu metinde yer aldığının altını çizmişti. Garibabadi, İran güçlerinin düşmanın planlarına karşı koymak için her zaman tetikte olduğunu da sözlerine eklemişti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi: "Savaş ve abluka sona erecek"

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi de ABD ile varılan anlaşma ile ilgili olarak, "Varılan mutabakata dayanarak, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlar bu geceden itibaren derhal ve kalıcı olarak sona erecek, buna ek olarak İran'a yönelik deniz ablukası da derhal ve tamamen kalkacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Mutabakat zaptının 19 Haziran'da imzalanacağı belirtilerek, "Nihai bir anlaşma için yapılacak müzakereler, karşı tarafın mutabakat zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi sonrasında yapılacaktır. İran, Pakistan ve Katar'ın bu süreçteki çabalarını takdirle karşılamaktadır" denilmişti.

İran ordusu: "Düşmanların teslimiyetten başka çaresinin kalmadığını gösterdik"

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, düşmanların İran'ın kararlılığı karşısında çaresiz kaldığı belirtilerek, "İran güçleri, ilahi ve çelikten iradelerini küçük düşen Amerikan ve Siyonist düşmanlara dayatarak, düşmanın yenilgiyi ve teslimiyeti kabul etmekten başka çaresinin kalmadığını güçlü bir şekilde göstermiştir" ifadelerine yer verilmişti. - BEYRUT