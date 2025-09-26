Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine özel klip - Son Dakika
Politika

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine özel klip

Beyaz Saray\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaretine özel klip
26.09.2025 20:19
Beyaz Saray\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaretine özel klip
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası hazırlanan özel video, Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'daki temaslarını ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin özel bir klip ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington'da Beyaz Saray'da tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.

BEYAZ SARAY'DAN ÖZEL KLİP

İki liderin samimi atmosferde geçen temasları sonrası Beyaz Saray, ziyarete dair hazırladığı özel bir video klibi sosyal medya hesaplarından yayımladı. Klipte Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ve Türkiye-ABD ilişkilerine dair mesajları öne çıktı.

"ERDOĞAN İLE BİRLİKTE OLMAK BİR MUTLULUK"

Videoda Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmak bir mutluluk" diyerek başladığı açıklamasında iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğa vurgu yaptı. Trump, "Ve aslında biz uzun zamandır dostuz" sözleriyle ikili ilişkilerin sürekliliğine dikkat çekti.

"MUAZZAM BİR ORDU KURDU"

Klipte yer alan diğer bir bölümde ise Trump, Erdoğan'ın savunma alanındaki çalışmalarına işaret ederek, "O, muazzam bir ordu kurdu, güçlü bir ordu" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Klibin sonunda Trump'ın, "Ama ben bu adama büyük saygı duyuyorum" sözleri öne çıktı. Paylaşılan klipte Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gelişi, tokalaşma anları, imza törenleri ve heyetler arası görüşmelerden özel görüntüler de yer aldı.

Kaynak: İHA

